Ambientar el comedor con una combinación de cojines con relleno y fundas de sofá de Iglú Tiendas Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de octubre de 2021, 11:20 h (CET)

Iglú Tiendas permite mantener los espacios interiores y exteriores del hogar con una decoración que invite a disfrutar de cada momento, solos, en familia o con amigos. La empresa ofrece accesorios de calidad a precios muy competitivos y que hacen especial cualquier rincón del hogar.

Para esta temporada, Iglú, cuya sede física se ubica en Oviedo, destaca los cojines con relleno y las fundas de sofá, además de colchas, mantas y boutis con estampados que marcan tendencia.

Textiles para la decoración del hogar Un excelente trato al cliente, rapidez en la atención y una estrategia de comercialización low cost son las razones que atrapan a los usuarios que visitan la página web de la tienda que ofrece textiles de primera calidad.

Otro aspecto destacado de Iglú Tiendas es que dispone de un stock de más de 1.200 referencias. En esta nueva temporada llegan pisando fuerte los cojines estampados. Ya sean floreados, minimalistas, contemporáneos, infantiles, de diferentes tejidos, los cojines son un recurso barato y versátil a la hora de renovar la estética de una habitación, ya que dan vida a un sofá, una cama o a cualquier lugar donde se necesite confort y belleza. Iglú Tiendas presenta en su catálogo modelos como el almohadón gris perla, cuyo estampado de hojas en colores cálidos es perfecto para el otoño, o los aterciopelados, con cremallera oculta en colores como chocolate, rojo, beige y otros tonos para combinar, de gran calidad y a un precio increíble. Sin duda, el gran éxito de este año son los cojines con pompones y estampados atrevidos: selváticos, urbanos, caricaturas… los cuales están marcando un antes y un después en la decoración del hogar.

También destacan las fundas de sofá de una, dos o tres plazas o los chase lounge con práctico bolsillo lateral para los mandos o móviles, que no solo evitan que el tejido original se manche o desgaste, sino que dan versatilidad a la decoración si se adquieren en colores como azul, gris, mostaza, naranja o chocolate. Pero, para aquellas personas a quienes no les gusten los cubresofás al uso, Iglú Tiendas les da la solución: mantas de flecos, suaves tejidos de colores lisos verdes, calderas o plaids tejidos en tonos grises pueden convertirse en un gran opción para proteger el sofá o sillón, incluso para crear un precioso rincón de lectura con poco más que una butaca bonita, una manta y un cojín.

En la muestra online, los usuarios tienen acceso a una guía de medidas para ropa de cama con la que pueden elegir el tamaño que mejor se adapte a sus muebles.

Experiencia y asesoramiento experto Más de 10 años de trayectoria avalan el desempeño de Iglú Tiendas a la hora de asesorar a sus clientes sobre las múltiples opciones para transformar un espacio.

Todos los artículos del stock, entre los cuales destacan también los muebles, espejos, accesorios para baños y cocinas o regalos han sido seleccionados bajo los principios de variedad, calidad y ahorro, para todos aquellos que deseen llevar la inspiración y tendencias a su hogar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.