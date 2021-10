La tecnología es la base de las empresas actuales y las industrias 4.0, por Ibaru Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de octubre de 2021, 08:55 h (CET)

La era tecnológica está en pleno auge y, en este contexto, las empresas están en el deber de adoptar las herramientas tecnológicas y los procesos más innovadores. De este modo, podrán aprovechar al máximo sus recursos, optimizar su calidad y proporcionar mejores soluciones.

Sin embargo, con la revolución que plantean estos procesos innovadores, la ciberseguridad se hace cada vez más indispensable.

Las empresas sumergidas en el entorno tecnológico deben contar con un respaldo que oriente los procesos de marketing y el funcionamiento de la web o el e-commerce, pero también brinde soluciones en materia de seguridad y transformación digital, como es el caso de Ibaru.

Industrias 4.0, la revolución tecnológica El nacimiento de la cuarta revolución, la tecnológica, guarda como objetivo combinar métodos avanzados en materia de producción y operatividad, donde las tecnologías inteligentes se integren dentro de las organizaciones, personas y activos.

Bajo este concepto, Ibaru figura no solo como una solución empresarial sino tecnológica. Se trata de una empresa de tecnología enfocada en brindar servicios y soluciones a otras organizaciones.

De esta manera, esta compañía apuesta por la transformación digital de las empresas, disponiendo de un centro de soportes a empresas dirigido a diferentes áreas como el e-commerce, apps, VPN, desarrollo de software amedida, redes, sistemas Cloud, transformación digital, ciberseguridad y streaming.

Invertir en tecnología para marcar la diferencia La amplitud del entorno digital hace de este no solo un escenario altamente competitivo sino también vulnerable. Por lo tanto, mantener la visión en la capacidad de transformación para acelerar las actividades, modelos productivos, competencias y operaciones de seguridad es indispensable.

De allí que una empresa de tecnología es el aliado adecuado para garantizar la gestión de negocios de forma completa. No solo apuntando hacia el marketing, sino también a elementos internos como la ciberseguridad.

Este contexto refleja la necesidad de contar con una empresa especializada en tecnología como Ibaru que, con 10 años de trayectoria y una innovación constante, funciona de manera integral orientando al negocio hacia un aprovechamiento de todos los cambios y oportunidades que se plantean de manera estratégica para alcanzar el triunfo en el futuro más cercano.

En síntesis, tener una página web o presencia en las redes sociales ya no es suficiente, es necesario plantarse como una empresa tecnológica y que todos los aspectos de la misma vayan enfocados a ello.

