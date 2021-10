Zucchetti Spain analiza la situación del mercado de distribución ERP en España Comunicae

jueves, 7 de octubre de 2021, 17:24 h (CET) Una radiografía actual del Canal TI. Zucchetti Spain lanza una nueva guía dirigida a los profesionales TI, con las claves para potenciar su propuesta tecnológica ante los clientes: contar con un ERP vanguardista y muy usable que cubra las nuevas necesidades de la era digital. El fabricante de software se encuentra actualmente en proceso de expansión de su Canal de Distribución La digitalización se ha convertido en una tendencia inevitable para las empresas. Se vive un momento de grandes cambios en el que, además de las necesidades básicas de gestión, las empresas afrontan retos que serán decisivos para su futuro, como la integración con otras soluciones -gestión de la producción, RRHH, etc.-, la adaptabilidad al teletrabajo y la movilidad, poder ofrecer soluciones vanguardistas como Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, Big Data o Business Intelligence, etc.

En este escenario el software ERP se afianza como la herramienta clave para favorecer la transformación de las empresas. Los datos de penetración de los sistemas ERP en nuestro país hace tiempo que reflejan la madurez del mercado. Es ya el tipo de programa más extendido entre las empresas, con independencia de su tamaño.

Sin embargo, en un mercado cada vez más exigente, las empresas distribuidoras e implantadoras de sistemas ERP necesitan diferenciarse de sus competidores y garantizar a sus clientes las soluciones más avanzadas para la nueva era digital.

Una guía para orientar a los profesionales TI en la elección del mejor ERP

No todos los sistemas ERP son adecuados para todas las empresas. En la elección de un programa específico y con potencial de adaptación reside la clave para lograr la satisfacción del cliente.

Las empresas hoy buscan simplificar los procesos de implantación, sin incurrir en altos costes ni dedicar demasiado tiempo a familiarizarse con la nueva herramienta. Buscan soluciones que evolucionen a su ritmo, que les permitan incorporar personalizaciones que después se mantengan en futuras migraciones, herramientas ágiles y flexibles para una era marcada por los constantes cambios.

Para poder dar respuesta a estas necesidades, los distribuidores de sistemas ERP necesitan contar con el respaldo de un partner tecnológico solvente, que aporte soluciones innovadoras, avanzadas y escalables y muy fáciles de usar.

Con el fin de orientar a los profesionales TI en este momento de cambio, Zucchetti Spain lanza hoy la Guía: “Situación de la distribución del ERP en España. Cómo potenciar tu propuesta tecnológica y satisfacer a tus clientes”. Se trata de un documento de gran utilidad para quienes busquen distribuir una solución ERP que les permita ser más competitivos, reducir costes, aumentar su productividad y ser más rentables en el futuro.

La guía, disponible ya de forma gratuita en la web del fabricante www.zucchetti.es ofrece una visión completa de la situación del mercado ERP en España, los desafíos y oportunidades a los que se enfrentan los distribuidores de sistemas ERP y las claves para elegir un partner tecnológico que se adecue a las nuevas necesidades de los clientes. Se hace además un repaso a las ventajas competitivas de Solmicro ERP 6, la última versión del software de gestión de Zucchetti Spain.

Las ventajas de formar parte del canal de distribuidores de Zucchetti Spain

Zucchetti Spain es el líder de los fabricantes nacionales de software. Un proyecto integrado por 6 fabricantes con más de 30 años de experiencia desarrollando software ERP, un sólido conocimiento de las necesidades de las empresas españolas y una metodología contrastada en más de 2.300 implantaciones, que pone al servicio de su Canal de Partners.

Con una consolidada estrategia de distribución a través de su canal de más de 20 años, establece con sus partners relaciones cercanas y basadas en la confianza, donde el distribuidor mantiene su identidad propia y la iniciativa en el desarrollo de los proyectos.

Mantiene una firme apuesta por la innovación, destinando el 15% de su facturación al I+D+i en una estrategia consensuada con su canal que le permite conocer de cerca las necesidades reales de los clientes y que constituye una ventaja competitiva para sus distribuidores, al poder brindar a sus clientes las soluciones más avanzadas. Su portfolio de soluciones TI es el más completo del mercado. Y entre ellas destaca Solmicro ERP 6, el software de gestión para la era digital, que está revolucionando el mercado. Un ERP que permite ofrecer soluciones vanguardistas -BI, IA, Realidad Virtual y Aumentada, Internet de las Cosas..-, altamente personalizable e integrable con otras soluciones y que garantiza migraciones sencillas a futuras versiones. La AEDEEC (Asociación Europea de Economía y Competitividad) ha reconocido recientemente a Zucchetti Spain con el Premio a la Innovación en el Desarrollo de Software 2021.

En estos momentos Zucchetti Spain se encuentra en proceso de expansión y tiene abierta la puerta a las empresas y consultoras informáticas interesadas en participar de un proyecto apasionante, solvente y de gran futuro.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con 40 años de historia, una facturación de 1.000 millones de euros (proforma) en 2020, más de 700.000 clientes, 7.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa (se encuentra en el Top5 IT del ranking IDC Italia) con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia, lo que le posiciona como una de las principales compañías de software a escala europea.

Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 50 países, con más de 20 oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Austria, Bulgaria y México, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en nuestro país a través de Zucchetti Spain, un proyecto que aúna a seis fabricantes nacionales de software con un largo recorrido y un sólido conocimiento del mercado: Solmicro, IDS, i68, Arión, Sarce y Seteco.

Zucchetti Spain es hoy un punto de referencia en el sector TI de nuestro país, donde cuenta ya con 250 profesionales y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 16 millones de euros en 2020 y más de 2.300 clientes. Zucchetti Spain suma las capacidades y conocimientos de un gran equipo con más de 30 años de experiencia.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, ,ES, BI, gestión de RR.HH., nóminas y movilidad, software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, soluciones de gestión de espacios de trabajo, programación y planificación de la producción, soluciones de ciberseguridad y software y hardware para el control de accesos y seguridad.

