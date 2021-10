La Agencia Asturiana mg.lab presenta el proyecto "Voces de Muyeres" Comunicae

jueves, 7 de octubre de 2021, 17:27 h (CET) La empresa mg.lab presenta el proyecto cultural "Voces de Muyeres" subvencionado por el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo. El concejo de Carreño, será la sede de "Voces de Muyeres", que con motivo del Día de la Mujer Rural ofrecerá un programa cultural con charlas, coloquios, encuentros, música y poesía “Voces de Muyeres, idea origina de www.mglab.es (agencia de comunicación con una larga trayectoria en Asturias), ofrece una programación de eventos culturales, entre los días 14 y 18 de octubre, en espacios singulares del concejo de Carreño".

Este proyecto se propone acercar la cultura (literatura, poesía, música, etc.) a estas zonas rurales a la vez que pone en valor el patrimonio histórico-cultural de cada una de las zonas.

Se trata no solo de acercar la cultura a estas poblaciones sino también “hacer cultura” con su patrimonio.

“Voces de Muyeres” cuenta con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Carreño, quien conocedor de la propuesta, la avala con la cesión de varios espacios, abriendo así las puertas a lugares emblemáticos.

Además, el apoyo asociaciones de mujeres rurales, párrocos y asociaciones de vecinos refrendan el compromiso de la comunidad local para la buena marcha de este proyecto. Cada día la cultura se acercará a una zona rural de Carreño.

El acceso será libre y gratuito, hasta completar aforo, pero también se podrá disfrutar en streaming a través de las rrss de mg.lab.

Para obtener las entradas de acceso a cada jornada se requiere el registro previo a través de la web www.registratuevento.es, plataforma de mg.lab.

Programa de actividades por día:

14 de octubre

Lugar: Antiguas Escuelas de Niñas de Ambás (Ambás)

Horario: 16:00 h - Apertura – Inauguración “Voces de muyeres” – Tertulia radiofónica “Muyeres d'equí”. Conducida por Elena Reales, comunicadora profesional y presentadora de TV y eventos con una larga trayectoria en el mundo audiovisual.

La tertulia abordará la situación de las mujeres en la vida actual y su evolución en el tiempo en Asturias y en las áreas rurales.

Además de la versión presencial, se podrá seguir en Onda Peñes.

“Muyeres d'equí”, trata de crear un espacio de conversación en el que, a través de los relatos de sus invitadas, se visibilicen sus realidades para ponerlas en valor y que también otras personas puedan ver sus propias realidades reflejadas.

En definitiva, se trata de una tertulia de reconocimiento, gratitud y visibilidad:

Participantes

Amelia Fernández López – Alcaldesa de Carreño.

Josefina Vega Suárez, presidenta Asociación mujeres Nosotras y empresaria de agroturismo Alojamientos Casa Jesusa. II Premio Mujer Rural 2019.

Montse Vega González, maestra jubilada y titular del alojamiento “La Llosa de Rodré”.

Gisele Fernandes de Almeida Nicoletti; de origen canario junto con su marido Silverio regentean una explotación de helicultura en Piedeloro “Casa Agustín”, proyecto empresarial que contó con ayuda de los fondos Leader.

Sonia González Hernández, bióloga y emprendedora en el cultivo de avellanos en la zona El Valle. 18:30 h

Encuentro recital poético “Mujeres que hablan de mujeres” a cargo de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias con la actuación musical Dúo Mestura y recibimiento a cargo del acordeonista Satur Vega.

15 de octubre

Lugar: Iglesia de Santa Eulalia (El Valle)

Horario: 16.00

Programa de radio con Onda Peñes: Presentación libro y tertulia literaria con la escritora asturiana Maria Teresa Álvarez que, además, presentará su libro “Juana de Castilla”. 18:00

Recital poético‐musical “Anomalías e incertidumbre” por las hermanas Silvia y Gema Fernandez, presentando su libro de poemas “La artesanía del error”

16 de octubre

Día de la Mujer Rural y Día de la Social” Impulsado por la Asociación de Mujeres Rurales NOSOTR@s en colaboración con el Ayuntamiento de Carreño, el Teatro Prendes de Candás y Mg-lab Lugar:

Salón del Hotel Piedra (Perlora)

Horario: 12:00‐14:00 “Eva Tejedor y Les Pandereteres”.

Eva Tejedor es una estudiosa de la pandereta asturiana, se dedica a la investigación de cantares, toques y evolución del instrumento. Es profesora de percusión tradicional en las escuelas de música de Castrillón y Grao.

14:00 h Comida-Encuentro de Socias “Nosotr@s” en el Restaurante Piedra.

Imprescindible inscripción previa en la Asociación.

17 de octubre

Lugar: Iglesia Santa María (Piedeloro)

Horario: 12:00‐14:00

Actuación musical “Anabel Santiago”

Anabel Santiago es la voz más potente de la canción asturiana.

Lleva años trabajando en la labor de la renovación de este género musical, en un momento en el que sus representantes más conocidos ya están desaparecidos. A pesar de su juventud, la carrera musical de Anabel Santiago comenzó hace ya más de veinticinco años y tiene a sus espaldas ocho álbumes musicales.

18 de octubre

Lugar: Edificio de las Escuelas Públicas de Llorgozana

Horario: 16.00

Charla clausura “Mujeres creadoras y artistas de Carreño” Conducida por Elena Reales, la conversación integrará la participación de mujeres del concejo que destacan en distintos ámbitos creativos y artísticos.

La charla permitirá hacer un balance del proyecto “Voces de muyeres” y conocer las distintas realidades de estas mujeres, sus logros, necesidades y retos futuros.

Participantes:

Maria Jesus Fernandez Iglesias – Pintora

Natalia Castro Tojeiro - diseñadora textil

Laura Menéndez Prendes – Diseñadora prendas de punto

Rita Prendes Artime – Ceramista 18:00 Actuación musical “Mina Longo” -

Cantante asturiana que este año presenta su nuevo trabajo “IMAGINA” celebrando así sus 40 años en la música.

