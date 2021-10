Dos de cada tres bancos perderán participación de mercado si no se digitalizan Comunicae

jueves, 7 de octubre de 2021, 16:58 h (CET) Un nuevo informe de The Financial Times Focus y Mambu muestra que los bancos deben rediseñar su rol en la sociedad para evitar la extinción. La transformación digital y la sostenibilidad se están convirtiendo en los pilares clave de la estrategia de las entidades más avanzadas. Se entrevistó a más 500 altos ejecutivos bancarios a nivel mundial para conocer su percepción sobre la situación bancaria actual y futura Más de dos tercios (67%) de los bancos consideran que perderán cuota de mercado en los próximos dos años si no logran transformarse digitalmente, según un nuevo informe realizado por Mambu, plataforma de servicios bancarios y financieros en la nube, y The Financial Times Focus (FT Focus).

El informe ‘Evolucionar o extinguirse’ fue realizado por FT Focus y entrevistó a más de 500 altos ejecutivos bancarios a nivel mundial para conocer su percepción sobre la situación bancaria actual y futura. Los resultados muestran la necesidad urgente que tienen los bancos de modernizar su oferta ya que el 58% de los encuestados predice que dejarán de existir por completo en los próximos cinco a diez años si no cambian sus modelos de negocio.

Un 74% de los encuestados indica que los gigantes tecnológicos como Amazon y Google alcanzarán la mayor cuota de mercado en servicios financieros en los próximos cinco años. El informe asimismo señala que es el momento adecuado para que los bancos realicen inversiones en su oferta digital.

Casi la mitad de los encuestados comentaron que tras la pandemia tienen la intención de modernizar su arquitectura tecnológica, y lo harán con proveedores externos que les permitan desarrollar servicios financieros de una manera ágil, flexible e independiente. Las entidades más avanzadas están poniendo sus esfuerzos en data analytics, en reforzar una cultura abierta e innovadora y en mejorar la complejidad de sus infraestructuras tecnológicas.

A la necesidad de transformarse digitalmente como parte de la estrategia global de los bancos, no hay que olvidar el foco en los criterios de inversión ESG (environmental, social and governance), actualmente un tema crucial para las entidades. De hecho, la mayoría de los encuestados (81%) coinciden en la necesidad de incorporar un propósito social progresivo en su estrategia de crecimiento. La transformación digital y la sostenibilidad se están convirtiendo en los pilares clave de la estrategia de las entidades más avanzadas.

Según Nuria Alino, directora general de Mambu para el sur y el este de Europa, “el COVID ha servido para que los usuarios pierdan el miedo a lo digital, y ha puesto de manifiesto que a los bancos todavía les queda mucho por hacer para cubrir las expectativas de sus clientes. La urgencia de los bancos se ha acentuado todavía más. Los sistemas legacy no les permiten avanzar en su respuesta a los clientes con la agilidad y flexibilidad que les gustaría. Cada vez vemos más interés y disposición en los bancos a colaborar con empresas como nosotros para acelerar su respuesta a los clientes”.

El informe destaca también el lento progreso y los desafíos a los que se enfrentan los bancos a medida que se alejan de los servicios tradicionales y evolucionan hacia los digitales. Casi una cuarta parte de los líderes bancarios describieron su estrategia digital como 'incipiente' o 'en fase de exploración', Las conclusiones reflejan la necesidad de una mayor colaboración dentro de la comunidad bancaria, así como las oportunidades para los actores con visión de futuro que adopten la innovación a través de ecosistemas fintech.

Acerca de Mambu

SaaS, nativa en la nube y orientada al uso de APIs. Todo esto describe a Mambu, la plataforma de servicios bancarios y financieros, líder en el mercado. Creada en 2011, Mambu habilita la aceleración del lanzamiento de productos digitales para las instituciones financieras, como bancos, financieras, fintechs, y otras. Basado en el principio de la banca por componentes, las organizaciones pueden crear su propio ecosistema al integrarse con sus socios de productos y así satisfacer las necesidades del negocio y las demandas del usuario final. Mambu cuenta con 500 empleados que dan soporte a 180 clientes en más de 65 países, incluyendo Naranja X del Grupo Galicia, ank del Grupo Itau, MACH del Grupo BCI, N26, OakNorth, Tandem, ABN AMRO, Bank Islam y Orange Bank. www.mambu.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.