"De vuelta al Origen" revoluciona el vending sostenible

jueves, 7 de octubre de 2021, 16:42 h (CET) Cada minuto se venden 1.000.000 de bebidas de plástico en el mundo '¿Te imaginas los daños que ocasiona esto al planeta?' De la mano de C&B Señor surge el movimiento "De vuelta al Origen" Botellas y envases de plástico de un solo uso inundan las calles diariamente, estas acciones provocan terribles efectos en la flora y fauna de nuestro planeta. España es el 4º país con más demanda de plástico aunque día a día mejora en su concienciación medioambiental con movimientos cómo "De vuelta al Origen." Aún queda mucho por recorrer comparado con otros países como Alemania, Dinamarca, Noruega, etc.

El movimiento “De vuelta al Origen” de C&B Señor empresa dedicada a la gestión de máquinas expendedoras, es una acción efectiva comprometida con la reducción de residuos y promoviendo el uso de materiales biodegradables y reutilizables

¿Cómo?

Son abanderados del vending sostenible, con máquinas de bebidas con envases 100% recuperables.

¿Qué es el vending sostenible?

El vending sostenible es un movimiento por parte de las empresas comprometido con hacer máquinas expendedoras “eco-friendly”, ofrecen opciones al cliente que contribuyan a la conservación del entorno y del medioambiente.

El concepto de sostenibilidad en el mundo de las máquinas expendedoras pasa por muchos aspectos, desde máquinas más respetuosas con el medio ambiente desde su construcción y uso, hasta productos con envases menos perjudiciales con el entorno.

Las máquinas expendedoras que ofrecen productos o servicios ecológicos ayudan a los consumidores a acceder a medios sostenibles. Disponer de máquinas expendedoras ecológicas es una de esas grandes iniciativas que muchas empresas populares han decidido finalmente adoptar.

C&B Señor es pionera en este movimiento y está impulsando el vending sostenible con su proyecto De vuelta al Origen.

¿Cuáles son las iniciativas ecológicas de C&B Señor?

Activar la economía circular gracias a diferentes iniciativas dirigidas al servicio de vending.

● Máquinas de bebidas frías con envases 100% recuperables y rellenables.

● Máquina de café que incentivan el uso de tazas reutilizables, penalizando el consumo de vasos de un solo uso.

Información relevante sobre el proyecto

Este movimiento creado e impulsado por C&B Señor (empresa que ofrece un servicio integral de vending y distribución alimentaria a grandes empresas, pymes e instituciones públicas y privadas ) cuenta con el apoyo de CocaCola España, empresa muy comprometida con el medio ambiente.

Su misión es ofrecer a sus clientes el mejor servicio, siempre adaptado a sus necesidades reales.

Para ello continúan evolucionando, ofreciendo siempre las últimas novedades en snacks, bebidas y café, además de en máquinas de última generación. También cuentan con líneas especiales de productos, “Apto para celíacos” y opciones con fruta fresca de temporada y productos bajos en calorías.

De vuelta al Origen

C/ Brezo 52, 28500 Arganda del Rey (Madrid)

