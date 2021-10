Carlos Peña realizará una travesía a nado 24 horas en Orio en homenaje a las enfermeras de Gipuzkoa

"Espero que les llegue nuestro respeto, admiración y cariño", ha manifestado el nadador tolosarra esta mañana durante la presentación de la travesía, en la que nadará de manera ininterrumpida durante 24 horas este fin de semana. La prueba comenzará a las 12:00 horas el sábado 9 de octubre en el Arraunetxe de Orio, finalizando 24 horas más tarde en el mismo punto. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Orio y del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) El nadador tolosarra Carlos Peña, que tiene en su palmarés 2 récords mundiales y es asimismo nadador solidario y sin ánimo de lucro, protagonizará este fin de semana una travesía solidaria y extrema en Orio en homenaje y agradecimiento a las 5.465 enfermeras y enfermeros que trabajan en Gipuzkoa, por el trabajo que han realizado y siguen realizando durante la pandemia.

Peña nadará durante 24 horas ininterrumpidas comenzando el sábado 9 de octubre en el Arrraunetxe de Orio a las 12:00 horas, y finalizando en el mismo punto a las 12:00 horas del domingo, 10 de octubre.

Según ha informado el nadador en rueda de prensa, la última travesía que realizó fue justo hace dos años en Zumaia: “Tras la pandemia, que nos ha cogido a todos desprevenidos, y viendo lo que ha afectado a todos los ámbitos de nuestra sociedad y, especialmente, a colectivos que estuvieron y están dando todo lo mejor de si mismos, hemos creído necesario y oportuno realizar un humilde homenaje a nuestros enfermeros y enfermeras de Gipuzkoa. Con esta travesía espero que les llegue nuestro respeto, admiración, cariño y ánimo”, ha dicho.

La elección del nadador de realizar su travesía en Orio se debe a que habitualmente entrena en la ría de Orio y hace 6 años realizó una travesía similar en sus aguas. El evento se realizará en coordinación con el Ayuntamiento de Orio y el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI).

Anuska Esnal, alcaldesa de Orio ha subrayado por su parte que “no pudimos decir que no a Carlos cuando nos lanzó la propuesta de homenaje a enfermeras y enfermeros” y ha destacado que todos los grupos municipales apoyaron la iniciativa desde el primer momento.

Este fin de semana, ha agregado, “no queda más que apoyar todos a Carlos durante su proeza de 24 horas, que viene a representar el esfuerzo y sacrificio realizado por todas las enfermeras durante este periodo que se ha hecho tan largo y cansado. Por el esfuerzo y tesón qe habéis demostrado a pesar de todas las dificultades, a las enfermeras/os de Gipuzkoa: ‘eskerrik asko’ y a Carlos, mucho ánimo”, ha concluido.

Agradecimiento del COEGI

Por su parte, la presidenta del COEGI, Pilar Lekuona, ha hecho público el agradecimiento a Carlos Peña por el homenaje a la profesión enfermera, “que demuestra cada día su profesionalidad y compromiso; algo que ha quedado más que demostrado, muy especialmente, durante el largo año de pandemia que nos ha tocado vivir”.

“Gracias Carlos por pensar en nosotras para realizar tu reto, es un verdadero honor. Por ello, animo a las enfermeras y enfermeros de Gipuzkoa a que te acompañen y arropen en esta aventura que, conociendo tu tesón, estoy segura finalizarás con éxito”, ha dicho.

Tras recordar que las enfermeras son el colectivo sanitario más numeroso, Lekuona ha subrayado que -según la última encuesta realizada por el COEGI-, se calcula que un 21% de las enfermeras guipuzcoanas se ha contagiado de COVID-19 y que el agotamiento mental y la carga de trabajo es lo que les está resultando más duro en estos momentos.

Por ello, la presidenta del COEGI ha recordado que: “En este punto de la pandemia, al igual que la ciudadanía nos agradece nuestra labor, también urge que la administración y las instituciones pongan en valor la necesidad de enfermeras/os, no solo en Gipuzkoa sino en Euskadi. Es necesario que este reconocimiento no se quede en actos y en discursos; se tiene que transformar en: no permitir agravios comparativos entre provincias, en salarios, en la precariedad en los contratos de trabajo, en la exclusividad de trabajar en un ámbito -teniendo en cuenta la falta de profesionales en otros-; ni que decir con respecto al intrusismo profesional y de las ratios adecuadas al perfil de cuidados que necesitan las personas y al reconocimiento de las competencias de las enfermeras. Sabemos que somos profesionales formadas, competentes, autónomas y con espíritu de sacrificio por las personas a las que atendemos, incluso perdiendo la salud. Por ello solicitamos -aprovechando esta hazaña y agradeciendo a Carlos Peña la oportunidad para manifestarlo-, un liderazgo en la gestión de estos temas”, ha concluido.

Travesía a nado de 24 horas en la ría de Orio

Salida: Sábado 9 de octubre.12:00 horas. ARRAUNETXE (ORIO). Maps

Llegada: Domingo, 10 de octubre. 12:00 horas. ARRAUNETXE (ORIO). Maps

