Startup Sprint, nuevo programa de fundación everis para apoyar a emprendedores con ideas o proyectos tecnológicos en fase incipiente

jueves, 7 de octubre de 2021, 14:30 h (CET) El programa comienza el 25 de octubre y ya están abiertas las inscripciones para cualquier persona con ideas o proyectos tecnológicos capaces de dar respuesta a retos sociales o ambientales La fundación everis, en su misión de impulsar el emprendimiento y la innovación, pone en marcha Startup Sprint, un programa online y gratuito abierto a cualquier persona que tenga una idea o un proyecto de base tecnológica en fase incipiente. Su objetivo es acompañar a los emprendedores para que sus proyectos se construyan sobre una base sólida que permita lanzarlos al mercado a través de sesiones colectivas virtuales, seminarios temáticos, mentorías, jornadas presenciales y virtuales de visualización, así como networking y acompañamiento individualizado de la mano de expertos y emprendedores de éxito.

Startup Sprint dará comienzo el 25 de octubre y la participación es gratuita previa inscripción. Tan solo hace falta contar con una idea o proyecto en fase incipiente basado en innovación tecnológica con impacto social.

A lo largo del programa, dividido en cuatro etapas, los participantes conocerán herramientas y metodologías para que puedan definir o mejorar sus proyectos y modelos de negocio, recibirán nociones básicas de gestión financiera y comunicación y estarán acompañados por expertos y emprendedores de éxito:

ETAPA 1: De la idea al click. Sesiones colectivas virtuales para saber cómo poner en marcha el proyecto (25/10/2021).

ETAPA 2: El click. Guía personalizada con seminarios temáticos y mentoría por proyecto (10/11/2021).

ETAPA 3: Show up. Jornadas presenciales y virtuales de visualización y networking entre los participantes (febrero 2022).

ETAPA 4: Open Innovation. Acompañamiento individualizado de proyectos por expertos (febrero 2022). Para Karla Alarcón, directora general de la fundación everis, “en la Fundación llevamos 20 años impulsando el emprendimiento tecnológico con impacto social a través de nuestros premios eAwards para proyectos constituidos y con un mínimo producto viable. Ahora lanzamos Startup Sprint para apoyar también a aquellas personas que tienen una idea o un proyecto en fase incipiente, para acompañarlos e inspirarlos en su proceso de salir al mercado. Creemos en el talento de estas personas creativas, valientes, con `gen emprendedor’ para lograr juntos un cambio positivo en la sociedad”.

