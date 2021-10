Beehive reinventa el mundo del gaming con 400 metros cuadrados listos para jugar en el centro de Madrid Comunicae

jueves, 7 de octubre de 2021, 14:34 h (CET) Más de 40 puestos para disfrutar y competir con amigos en una sala perfectamente preparada que se inaugura este sábado en pleno barrio de Argüelles Los aficionados al gaming están de enhorabuena. Beehive, la empresa española pionera en el sector, da un nuevo paso en su liderazgo con la apertura de un espectacular gaming box de más de 400 metros cuadrados que se inaugurará este sábado en la calle Tutor 30, en pleno barrio madrileño de Argüelles. Beehive, que en inglés significa colmena, ofrece la oportunidad de vivir la mejor experiencia dentro de los videojuegos en un espacio ideal para divertirse y preparado con la tecnología más puntera.

El nuevo centro dispondrá de más de 40 puestos para jugar y competir, además de varios espacios Premium como una Sala VIP con 5 equipos de alta gama, una arena con gradas y 10 equipos de alta gama para disfrutar de las competiciones y los eventos más interesantes, dos cabinas profesionales de streaming insonorizados para emitir contenido de manera profesional y un pool de máquinas arcade gratuitas para los más retrogamers.

Beehive Gaming estará abierto al público durante toda la semana. El horario será de lunes a domingo, entre las 12 de la mañana y las 10 de la noche. Habrá, además, sesiones nocturnas todos los sábados, con apertura desde las 10 de la noche y cierre a las 8 de la mañana. Serán prácticamente 24 horas consecutivas para disfrutar y compartir lo mejor del mundo de los e-sports.

Con lo último en tecnología RTX y monitores de 144 y 240 Hz, la nueva sala de Beehive en Madrid dispone de los juegos más populares del mundo como Fortnite, Call of Duty, League of Legends, Valorant, Smash o Dragon Ball Fighterz.

Para este sábado, día de la apertura, está previsto el torneo de Guilty Gear de la Redbull Gladiators, desde las 12 de la mañana, y una competición de LoL, que comenzará a las 4 de la tarde. Ambos campeonatos compartirán horario con un espectacular torneo del FIFA. Habrá premios para el ganador y los finalistas de los torneos.

Se calcula que en España existen aproximadamente 18 millones de gamers, hombres y mujeres de entre 8 y 64 años que, en mayor o menor medida, destinan parte de su tiempo a libre a jugar a videojuegos, ya sea en su vertiente de e-sports o en la del gaming más tradicional. Según datos oficiales, el mercado español del videojuego facturó en 2019 casi 1.500 millones de euros, convirtiéndose así en la primera opción del ocio audiovisual y cultural en España.

