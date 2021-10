Beneficios medioambientales del cartón, según Upalet.com Comunicae

jueves, 7 de octubre de 2021, 13:26 h (CET) El cartón es un producto que muchas personas utilizan a diario de una forma u otra. Mucha gente no sabe que el cartón ondulado es una de las soluciones de embalar respetuosas con el medio ambiente. En comparación con otros tipos de envases, el cartón ondulado contiene un alto porcentaje de material reciclado que puede reutilizarse fácilmente, para los embalajes industriales es el cartón ondulado, que es 100% reciclable y biodegradable Aunque en un principio el embalaje se utilizaba principalmente para transportar alimentos del productor al consumidor, ha evolucionado con el tiempo y se ha convertido en algo esencial para el almacenamiento o el transporte a largo plazo de casi todo tipo de mercancías. Sin embargo, la revolución de los envases no se ha detenido y cada vez es más necesario proteger los productos en las cadenas de suministro.

El envase ha superado a la caja de madera en la industria y se ha convertido en el principal envase para proteger y transportar los bienes de consumo. Así lo demuestra el volumen de productos envasados que se recepciona cada día.

Pero, ¿se sabe cuáles son los beneficios medioambientales del cartón?

*Es uno de los materiales con menor impacto ambiental. Su producción reduce las emisiones de CO2 hasta en un 60% en comparación con otros materiales.

*Es 100% reciclable y biodegradable. El cartón ondulado es totalmente biodegradable al cabo de un año como máximo. Al estar compuesto principalmente por celulosa, el tiempo de descomposición es corto y se acelera en condiciones climáticas favorables como la humedad.

*Reducción de la producción de residuos. Reducir, reutilizar y reciclar: evitar el consumo innecesario de cartón.

*El cartón reciclado no pierde su resistencia ni su durabilidad. Cuando se recicla el cartón ondulado, no pierde sus propiedades y características y resulta más económico.

El reciclaje del cartón ondulado ahorra energía, que puede utilizarse para producir otros recursos. Ahorra un 90% menos de agua y un 50% menos de electricidad.

Debido a sus propiedades especiales, el cartón ondulado se ha convertido en un material muy popular en muchas industrias, como la del embalaje, el transporte y la alimentación. No es sólo un embalaje que puede contener diversos artículos, sino una herramienta que se adapta a las necesidades específicas de cada tipo de empresa, cliente y consumidor.

Gracias a esta capacidad de proporcionar una ventaja competitiva decisiva a través de la personalización, la industria del cartón ha consolidado su creciente posición en el mercado para el desarrollo de envases respetuosos con el medio ambiente, la reducción de costes y la personalización.

Sin embargo, todas estas ventajas se basan en una cosa muy sencilla: el uso correcto de las propiedades del cartón que hay que saber.

¿Cuáles son las principales propiedades del cartón?

El cartón posee un sin números de beneficios medioambientales, es un material reciclable que puede reutilizarse fácilmente. Además tiene una serie de propiedades que le confieren una ventaja competitiva natural para diversas empresas y negocios:

Materia prima natural

El cartón es un material fabricado mediante la laminación de papel de fibras puras o recicladas. Dependiendo del número de capas, el cartón tiene ciertas propiedades de resistencia. Además, las capas de cartón ondulado se utilizan a menudo para crear el conocido cartón ondulado que es popular en la industria del embalaje.

Reciclaje

Los cartones utilizados para el envasado pueden ser reciclados y recuperados en procesos de reciclaje. Como se mencionó en el capítulo anterior, el papel reciclado forma parte de algunos procesos utilizados para producir cartón.

Biodegradable

Una de las propiedades que ha convertido al cartón en un material de envasado de primer orden es su biodegradabilidad, mucho mejor que la de otros materiales como el plástico, y su reciclabilidad. Existen diversos productos biodegradables que, dependiendo de su composición y de las condiciones ambientales, ralentizan el proceso de degradación en mayor o menor medida. En este sentido, el papel es uno de los principales protagonistas en el campo de los productos biodegradables. Su principal componente es la celulosa, que se degrada entre 3 meses y 1 año en contacto con el moho, la humedad y las bacterias, mientras que los plásticos, por ejemplo, tardan 150 años en degradarse en condiciones climáticas favorables.

Sostenibilidad

La combinación de estas propiedades lo convierte en un material sostenible que prolonga la vida de las materias primas y promueve una economía circular que reduce el impacto ambiental: un modelo de uso eficiente de los recursos que trata los residuos como materia prima y no como desechos.

Conclusión

Como puede verse, las propiedades del cartón están directamente relacionadas con la capacidad de diseñar envases y soluciones de embalaje que reducen significativamente los costes tanto en la producción como en la cadena de suministro: los proveedores y los minoristas pueden beneficiarse de las ventajas del cartón en términos de eficiencia de espacio, distribución en el vehículo y reducción de inventario.

