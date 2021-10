Oportunidades de negocio y cómo aprender a identificarlas Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de octubre de 2021, 10:28 h (CET)

Septiembre, al igual que enero, suele ser un buen mes para poner en marcha nuevos proyectos tanto a nivel personal como profesional. ¿Por qué? Porque tras la pausa estival muchos emprendedores deciden dar un paso al frente para empezar a orquestar la que quieren que sea su nueva etapa laboral. Este reto pasa por analizar y determinar cuáles son las oportunidades de negocio, teniendo en cuenta el contexto económico y social que impere en cada momento.

Contexto favorable para invertir El contexto actual es bueno por varias razones. En primer lugar, porque la pandemia parece golpear con menos fuerza y la economía da visos de estar recuperándose de lo que ha sido un año complejo. En segundo lugar, porque la gente, hastiada de los confinamientos y de las restricciones horarias quiere recuperar el tiempo perdido, estar fuera de casa y consumir. Y en tercer lugar, porque el mercado del Real Estate dispone de muchos locales a un precio mucho más bajo que antes del COVID-19.

¿Qué busca el consumidor pospandemia? Todo eso hace que las oportunidades de negocio existan y sean reales. Ahora bien, no todo vale. Dentro del tejido empresarial español hay sectores que tienen actualmente más tirón que otros. Son muchas las variables que lo explicarían, pero dado que la sociedad está saliendo de una pandemia, hay una que tiene mucho más peso que las demás: la gente busca y pide conceptos en los que pueda divertirse y cuidar su salud, mejorando su calidad de vida.

Locomotoras de la economía Son esos conceptos los que se antojan oportunidades de negocio. Y lo son porque son nichos de mercado donde la gente quiere dejar su dinero e invertir su tiempo. No es de extrañar por tanto que todo lo vinculado al ocio sea visto por buenos ojos por consumidores e inversores, y todo lo que suene o tenga que ver con la salud esté actualmente viviendo una revolución. Dicho de otra forma, hostelería y fitness son dos de las locomotoras que conducen el tren de las oportunidades de negocio en la España de 2021.

Diferenciación, innovación, personalización En esas oportunidades de negocio destacan, y todo apunta a que así seguirán, aquellos modelos que apuestan por la diferenciación, la innovación y la personalización de sus servicios. El todo para todos ya no tiene validez. La customización es un plus que pisa con fuerza y parece haber venido para quedarse.

Las franquicias, modelos replicables Sin embargo, esas exigencias del mercado y de los consumidores pueden dificultar la puesta en marcha de cualquier business plan. De ahí que las franquicias se presenten como buenas oportunidades de negocio. Basta con pensar en sus economías de escala -de las que se benefician todos los franquiciados de la red- y en que sus modelos se replican una vez que han sido testados y han superado con éxito el examen.

En busca del negocio ideal Dicho todo lo anterior, lo ideal sería encontrar una marca que cumpliera con todos esos requisitos, es decir, que pudiera implantarse en locales que ahora están más económicos que antes de la pandemia; que estuviera vinculada con lo que ahora busca el consumidor -ocio y salud-, que pudiera ofrecer sus servicios de forma diferenciadora, personalizada y sustentada en la innovación, y que operase en franquicia. Es así cómo se estaría hablando de reales oportunidades de negocio.

Vaya por delante que esas oportunidades de negocio no llevan implícito un éxito asegurado. Por mucho que funcione un sector o una marca el éxito hay que ganárselo cada día con una buena gestión que tenga en cuenta lo que quiere el mercado y lo que pide el consumidor, sin renunciar ni ser infiel a sus valores y principios.

Modelo de éxito Si bien no es fácil dar con todas las X que despejen esa particular ecuación, hay empresas que cumplen a rajatabla con todos esos criterios, postulándose como auténticas oportunidades de negocios rentables.

Uno de ellos es el de Anytime Fitness, la cadena de gimnasios estadounidense presente desde 2012 en España, donde cuenta con 35 gimnasios activos -4 propios y 31 en franquicia- a los que en los próximos seis meses sumará al menos cinco más en las provincias de Cantabria, Mallorca y Barcelona.

El mejor en lo suyo Con cerca de 5.000 clubes abiertos en más de 30 países de todo el mundo, Anytime Fitness puede presumir de ser la mejor franquicia de fitness del mundo y de estar en el Top 10 de las mejores franquicias a escala global, según afirma la compañía. Un ranking que no es suyo sino del que este año ha elaborado la prestigiosa revista Entrepreneur.

La personalización del servicio Además de su bagaje, de la solidez económica de su red y del apoyo de su matriz -la estadounidense Self Esteem Brands- Anytime Fitness puede estar en la lista de las empresas que son oportunidades de negocio, porque entre sus principales atributos está el carácter personalizado con el que imparte sus servicios.

Su Coaching Model está dirigido a que todos sus socios puedan seguir, con la ayuda y supervisión de un entrenador, un plan de entrenamiento que se ajuste a sus necesidades, expectativas, objetivos y, por supuesto, condición física.

La innovación como palanca La cadena también cuenta entre sus virtudes para estar en el listado de las posibles oportunidades de negocio con una fuerte apuesta por la tecnología, gracias a la app con la que todos sus usuarios pueden entrenar siempre que quieran y desde donde quieran al poder seguir los más de 1.100 planes de entrenamiento y más de 8000 ejercicios que la componen.

Además, los socios de Anytime Fitness pueden entrenar en cualquiera de los clubes que la cadena tiene abiertos dentro o fuera de España, ya que su llave es universal y abre las puertas de todos los gimnasios de la franquicia.

Buenas opciones en el Real Estate Además, sus clubes, cuya superficie media oscila entre los 350 y los 450 metros cuadrados, tienen la ventaja de poder implantarse en todos esos locales que la crisis del COVID-19 ha obligado a cerrar y que ahora están disponibles y a la espera de ser alquilados o adquiridos a precios mucho más competitivos que antes de la pandemia. Eso es, sin duda, motivo para considerarla parte activa de las oportunidades de negocio que se vislumbran en el presente tejido empresarial del país.

Salud y fitness: un binomio que no falla Más allá de todo lo anterior, Anytime Fitness puede presumir de estar absolutamente bien posicionada para ofrecer lo que piden millones de personas en todo el mundo: bienestar y salud. Lo hace poniendo a su disposición instalaciones con las que entrenar y mejorar su calidad de vida, solos o en compañía de un entrenador personal o con la de otras personas en las clases colectivas que oferta.

Oportunidades de negocio hay. Lo importante es saber identificarlas y, una vez identificadas, establecer un plan de acción e ir a por ellas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Palés para chill out de Palets Online, una de las opciones mejor valoradas tanto para hostelería como terrazas de uso particular La empresa Vaciados Juanma ofrece servicios de recogida de electrodomésticos en Valencia, Alicante y Castellón Nessita Arauz ayuda a las mujeres a conseguir liderazgo y empoderamiento mediante su Proyecto Butterfly El asesor en restauración se convierte en la pieza clave en la hostelería después de la pandemia Juntar 1 millón de kilos perdidos para donar 1 millón de euros, la misión de El Gran Cambio