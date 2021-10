Hackrocks expone la importancia de la seguridad informática en el teletrabajo en tiempos de COVID-19 Emprendedores de Hoy

El confinamiento y los cambios de rutina a causa del COVID-19 ha impactado en muchas empresas y empleados de forma desprevenida. Para mantener funcionando las empresas y la economía, el teletrabajose ha convertido en una solución necesaria.

Sin embargo, con esta nueva modalidad de empleo, millones de personas han expuesto en un instante su información personal y sensible en la web. En este contexto, hackrocks, una compañía de formación en ciberseguridad, representa la solución necesaria y profesional para garantizar la seguridad informática en el teletrabajo.

La vulnerabilidad informática en el teletrabajo Aunque la web e internet son tecnologías con décadas de existencia, muchos todavía desconocen las brechas de seguridad que presentan. Estas brechas son las que aprovechan los hackers para filtrar información sensible o robar los datos personales de los internautas. Por supuesto, los peligros se han multiplicado considerablemente con el aumento del teletrabajo después de la llegada de la pandemia por COVID-19, haciendo vulnerables a quienes viven de él.

En España, la compañía hackrocks representa una solución conveniente, ya que se encarga de formar a empresas y empleados en todo lo referente a ciberseguridad. Su plan de instrucción ha sido diseñado por hackers profesionales, quienes a través de prácticas, laboratorios y retos, mostrarán cómo mantener los sistemas de datos seguros en el teletrabajo.

¿Cómo mantener la seguridad en el teletrabajo? Dado que en el teletrabajo existe un significativo tráfico de información importante como documentos, datos administrativos, nóminas de empleados, etc. es importante contar con medidas de protección que mantengan la ciberseguridad. Algunos consejos a tener en cuenta serían tratar de administrar correctamente los permisos de usuario para la entrada al sistema con usuario y contraseña. También es fundamental contar con sistemas de comunicación seguros, antivirus, programas actualizados, conexiones inalámbricas cifradas y contraseñas wifi seguras. Una recomendación sumamente importante es hacer uso de una VPN o red privada para poder conectarse de manera segura, con la cual se podrá acceder sin riesgos a la oficina virtual, incluso en lugares públicos o espacios de coworking.

Es necesario realizar periódicamente pruebas de seguridad, respaldo de los datos empresariales y buscar aliados profesionales para la formación de los empleados y empresarios en seguridad informática que promuevan la concienciación sobre la ciberseguridad en el teletrabajo. Lo ideal será solicitar la ayuda de expertos con experiencia como hackrocks, quienes por una suscripción de 9,99€ al mes, o 99,99€ al año realizarán una formación especializada y completa sobre seguridad informática.

