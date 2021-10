Workday anuncia la ampliación del uso de sus aplicaciones en la fuerza laboral global de Google

Google aprovecha el potencial de Workday para planificar, ejecutar, analizar y extender las capacidades de gestión en un único sistema Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), el líder en aplicaciones empresariales cloud para finanzas y recursos humanos, anuncia que Google LLC ha reforzado el soporte a su fuerza laboral global con productos adicionales entre los que se encuentran Workday Adaptive Planning, Workday Extend, Workday Prism Analytics, y Workday Strategic Sourcing. Además, como parte de su inversión actual en estrategias de gestión de talento, Google ampliará el uso de Workday Human Capital Management (HCM), añadiendo nuevas aplicaciones para ofrecer una mejor experiencia a sus empleados y progresar en la contratación para incrementar su fuerza laboral global.

A medida que las organizaciones adaptan sus estrategias para responder a la naturaleza dinámica del entorno actual, es fundamental que cuenten con sistemas que proporcionen enfoques basados en datos y la flexibilidad necesaria para asistir a la compañía en los esfuerzos de contratación, así como en alcanzar los objetivos de crecimiento. Con Workday, Google cuenta con un sistema de personas cloud flexible para planificar, ejecutar, analizar y extender las capacidades de gestión, lo que le permite responder a los requisitos necesarios para enfrentarse al mundo cambiante que vivimos. La expansión del uso de las soluciones HCM de Workday ayudará a Google a continuar optimizando la gestión del talento, las trayectorias profesionales personalizadas y las propuestas de aprendizaje, al mismo tiempo que agiliza sus operaciones de gestión de recursos humanos.

“Estamos entusiasmados con nuestra alianza con Workday,” dijo Arvind KC, vicepresidente de corporate engineering for People Operations de Google. “Ellos son la columna vertebral de nuestra suite HCM y han estado innovando consistentemente en esta área. El desarrollo de talento es fundamental para el éxito de Google, así que estamos deseando reforzar nuestra asociación con Workday para construir la mejor suite de productos que satisfaga las necesidades de nuestro personal”.

“En el cambiante mundo de trabajo actual, organizaciones como Google están invirtiendo en tecnologías que puedan adaptarse y crecer con su negocio a un ritmo acelerado”, aseguró David Somers, general manager del grupo, Office of the CHRO de Workday. “Workday ofrece a los clientes de forma particular la capacidad de planificar, ejecutar, analizar y ampliar en un único sistema. De esta manera, clientes como Google deciden intensificar su relación con nosotros a medida que avanzan sus iniciativas digitales”.

Workday es un proveedor líder de aplicaciones empresariales en la nube finanzas y recursos humanos, que ayuda a los clientes a adaptarse y prosperar en un mundo cambiante. Las aplicaciones de Workday para la gestión financiera, los recursos humanos, la planificación, la gestión del gasto y la analítica han sido adoptadas por miles de organizaciones en todo el mundo y en todos los sectores, desde empresas medianas hasta más del 50% de las empresas que conforman el Fortune 500. Para más información sobre Workday, visite workday.com.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre el rendimiento y los beneficios esperados de las ofertas de Workday. Las palabras "cree", "puede", "hará", "estima", "continúa", "anticipa", "pretende", "espera", "busca", "planea", "proyecta" y expresiones similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si los riesgos se materializan o las suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los riesgos incluyen, entre otros, los descritos en los documentos presentados por Workday ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC"), incluido nuestro formulario 10-Q para el trimestre fiscal que finalizó el 31 de julio de 2021 y los futuros informes que se presenten ante la SEC de vez en cuando, que podrían hacer que los resultados reales variaran con respecto a las expectativas. Workday no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas después de la fecha de este comunicado, ni tiene intención de hacerlo.

Todos los servicios, características o funciones que no se hayan lanzado y a los que se hace referencia en este documento, en nuestro sitio web o en otros comunicados de prensa o declaraciones públicas que no estén disponibles en la actualidad están sujetos a cambios a discreción de Workday y es posible que no se ofrezcan según lo previsto o no se ofrezcan en absoluto. Los clientes que adquieran servicios de Workday deben tomar sus decisiones de compra basándose en los servicios, las características y las funciones que estén disponibles actualmente.

