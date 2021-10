Conecta2 Energía, pioneros del mercado libre y la energía verde desde 2013 Emprendedores de Hoy

La comercializadora de energía eléctrica Conecta2 Energía ha tenido una apuesta clara desde el 2013: proporcionar a sus clientes energía verde generada por ellos mismos, con el fin de situar la sostenibilidad y la estabilidad económica en el punto de mira. Para esta compañía, que ya opera en las principales ciudades españolas, las claves de negocio residen en la personalización, la optimización y la transparencia.

En sus 8 años de vida y más de 20 años de experiencia de sus fundadores en el sector, Conecta2 Energía ha dotado a sus clientes de una alternativa energética comprometida con el medioambiente que, al mismo tiempo, se protege de la inestabilidad de precio con la que el sector energético del país está siendo tumbado estas últimas semanas.

¿Cómo es esto posible? La estrategia de la compañía es pionera en su ámbito. La financiación y construcción de plantas fotovoltaicas en los techos de las naves de sus clientes hacen del beneficio recíproco una realidad (cuidando el medioambiente, generando un seguro de precio de la energía y realizando campañas de colocación de excedentes de energía verde en los amigos/clientes de sus clientes). Siendo uno de los principales proyectos que se han desarrollado hasta hoy en energía solar en el territorio nacional, este enfoque no solamente contribuye a la mejora de la emergencia climática actual con la apuesta por la energía verde y limpia, sino que garantiza la generación de energía propia, evitando así sobresaltos y preocupaciones. A esta estrategia le acompaña la calidad de su servicio en términos de personalización. La capacidad de individualmente estudiar y analizar la situación energética de cada cliente, como elemento diferenciador en su estrategia, permite optimizar el gasto energético por medio de adaptarlo a las necesidades reales de cada uno de ellos, además de asesorar en consumo u otros ámbitos relacionados.

¿Qué necesita el mercado? El mercado necesita agilidad y trasladar de manera efectiva y rápida la realidad empresarial a la realidad social. Si el gobierno apostara realmente por la energía renovable facilitaría de manera rápida y ágil la legalización de las plantas, no para el autoconsumo, sino para la exportación de excedentes, lo que haría extensible a la mayoría de la ciudadanía el seguro de precio que se está generando para los clientes.

La apuesta por el cambio climático es una estrategia empresarial, que topa con dificultades administrativas y económicas, y ello no está siendo transmitido por las autoridades a los consumidores. El proceso es a largo plazo, requiere de inversiones y compromiso de las empresas, pero genera unos sobrecostes en el trayecto, sobrecostes que se están viendo actualmente en el mercado. Por ello, es necesario apostar por el clima, pero ser conscientes del coste que tiene en términos económicos y de cambios en la estructura de poder empresarial.

Todo ello convierte a Conecta2 Energía en partners estratégicos que infligen un cambio y un después en los clientes con quienes trabajan, aportando una mejora general en su gasto energético basada en los valores de la sostenibilidad y la autonomía económica.

