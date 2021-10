OK Mobility Group lanza su primer programa de pagarés en el MARF por 80 millones de euros Comunicae

jueves, 7 de octubre de 2021, 11:10 h (CET) La emisión va a permitir al grupo empresarial diversificar sus fuentes de financiación y obtener un primer contacto con los mercados de capitales OK Mobility Group ha registrado su primer programa de pagarés por un valor de 80 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). La emisión permitirá a la compañía diversificar sus fuentes de financiación, complementar la deuda bancaria tradicional y con ello optimizar y flexibilizar sus canales de financiación.

Como nuevo emisor en MARF, el grupo empresarial especializado en movilidad global podrá colocar pagarés hasta un saldo vivo máximo de hasta 80 millones de euros con vencimientos que podrán oscilar entre los 3 días y los 2 años.

La operación ha contado con Bankinter como entidad directora y agente de pagos, y quien se encargará de distribuir las distintas emisiones de pagarés que se vayan efectuando a lo largo del próximo año junto con Banco Sabadell y Banco Finantia. Uría Menéndez Abogados, por su parte, ha sido designado como asesor legal y VGM Advisory, ha actuado como Asesor Registrado del MARF.

El CEO de OK Mobility Group, Othman Ktiri, ha mostrado su gran satisfacción porque la compañía entre a formar parte del Registro del MARF ya que “siempre me ha entusiasmado la idea de que el mercado pueda invertir de alguna manera en nuestro disruptivo, rentable y creciente proyecto. Este primer contacto con los mercados de capitales brinda esta posibilidad a todos los inversores cualificados e institucionales españoles y extranjeros deseosos de participar en la aceleración de nuestro Plan #OKonTheRoad, hoja de ruta de la compañía para los próximos años basada en cuatro ejes principales como son la tecnología, la expansión geográfica, la integración vertical y la sostenibilidad”. Además, ha destacado Ktiri, “el hecho de que el MARF forme parte de la Bolsa y Mercados Españoles (BME), operador de todos los mercados de valores y financieros de nuestro país, pone de manifiesto la solvencia empresarial de nuestro grupo y constata la transparencia de nuestros procesos, de nuestra información económico-financiera, y en definitiva de nuestra compañía”.

OK Mobility Group es un grupo multinacional con sede en Palma de Mallorca especializado en ofrecer soluciones de movilidad global, que abarcan desde el alquiler de vehículos a particulares y a empresas, hasta la compraventa de vehículos al por mayor y a particulares. El grupo, fundado en 2004 por Othman Ktiri, cuenta en la actualidad con más de 450 empleados y 45 oficinas de alquiler de vehículos distribuidas en los principales destinos turísticos europeos de España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Grecia y Malta, por las que pasan más de 1 millón de usuarios. Además, el grupo comercializa de media más de 20.000 vehículos al año en más de 15 países a través de sus propios canales de distribución.

En 2021 la compañía prevé cerrar el ejercicio con un EBITDA superior a los 50 millones y un resultado de explotación (EBIT) superior a 35 millones de euros. Cifras, que superan claramente a las obtenidas en 2019, y que la posicionan como una de las compañías de mayor crecimiento y mejor rentabilidad del sector.

