La malagueña Logistiko, ganadora del vertical Mobility & Smart Cities en South Summit 2021

La startup andaluza ha creado una solución que optimiza y monitoriza las rutas de entrega de las empresas de distribución a través del análisis de datos El control a tiempo real de la circulación en carretera o la automatización de la conducción han sido algunas de las principales temáticas abordadas en torno a la industria Mobility & Smart Cities, una de las principales protagonistas de esta segunda jornada de South Summit y de todo el encuentro en general.

Durante la jornada de hoy, más de una decena de startups han expuesto sus proyectos en la competición en el vertical temático de Mobility & Smart Cities, del que Logistiko ha sido la ganadora. Se trata de una solución que optimiza y monitoriza las rutas de entrega de las empresas de distribución y/o reparto gracias a su tecnología. La startup malagueña ayuda a cualquier empresa de reparto de última milla, independientemente de su sector o tamaño de negocio, a simplificar y automatizar su operativa diaria.

Logistiko se ha convertido en la vencedora del vertical, pero el resto de proyectos finalistas no se quedan atrás en cuanto a innovación y disrupción:

4.screen : plataforma que conecta a los negocios locales con los conductores ofreciéndoles recomendaciones a través de pantallas de navegación .

Geckomatics: automatiza la adquisición de información geográfica a partir de la cartografía móvil con Inteligencia Artificial. Los datos se procesan en la nube, lo que convierte el proceso en escalable. La movilidad juega un papel clave en este cambio. Los usuarios apuestan por opciones sostenibles para sus desplazamientos y las ciudades del futuro serán verdes o no serán.

Alejandro Carbonell, CEO de Green Urban Data, ha sido el encargado de moderar la mesa ‘Building the Cities of the Future’ en la que se ha hablado sobre la trasformación de las ciudades desde el comienzo de la crisis sanitaria. En ella, José Antonio Aranda (Cellnext) ha afirmado que “la tecnología está incluyendo muchas cosas que favorecen el crecimiento y la mejora de la eficiencia de las ciudades. Desde que se implantó el teletrabajo, el concepto de las ciudades y de las viviendas ha cambiado. Necesitamos integrar en nuestros hogares una zona de trabajo y ahora nos preguntamos si necesitamos vivir en la misma ciudad en la que trabajamos”.

Por su parte, Gaby Kaminsky, Managing Director de CityZone, ha asegurado que “frente al reto climático, nuestro objetivo es bajar la cantidad de coches en la ciudad y mirar hacia un sistema de eficiencia energética”. Mientras que Dimitris Bountolos, CIIO de Ferrovial, ha destacado que “la incorporación de nuevas tecnologías como el 5G, el Big Data y el IoT, así como la creación de un ecosistema de colaboración, son fundamentales para crear estándares comunes y lograr una capa de infraestructura digital”.

#SouthSummit21 quiere reafirmar su compromiso con la sostenibilidad, transformándose también por dentro, maximizando su impacto ecológico positivo, al apostar por una producción neutral en carbono, con materiales circulares y en crecimiento continuo, estando en proceso para conseguir la certificación Green Festival.