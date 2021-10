La startup Wheel the World, ganadora del vertical Travel and Tourism en South Summit 2021 Comunicae

jueves, 7 de octubre de 2021, 10:42 h (CET) Procedente de Estados Unidos, ha creado una app que funciona como una plataforma multioferta hotelera para personas con discapacidad y traza un sistema de mapas de accesibilidad a través de la inteligencia artificial La personalización de la experiencia de usuario de los viajeros o la llegada de alternativas sostenibles al mundo del turismo, han sido algunas de las principales temáticas abordadas en torno a la industria Travel and Tourism, una de las principales protagonistas de esta segunda jornada de South Summit y de todo el encuentro en general.

South Summit 2021 powered by IE University se lleva a cabo en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, está co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid y cuenta con partners como BBVA, Telefónica, Endesa y BStartup de Banco Sabadell. El encuentro líder del ecosistema emprendedor y la innovación reunirá hasta mañana jueves a startups, corporaciones e inversores en el espacio de innovación madrileño de La Nave. Bajo el lema ‘Shape the future’, South Summit 2021 invita al ecosistema global de innovación a ser parte de la transformación hacia el futuro, que se construye desde sus pilares: Sostenibilidad, Conexión, Innovación y Negocio.

En el marco de esta temática, nueve startups han expuesto sus proyectos en la competición en el vertical temático de Travel and Tourism, en el que la estadounidense Wheel the world ha resultado vencedora. Se trata de una alternativa de Booking.com para personas con discapacidad y mayores que viajen por el mundo. Al digitalizar la accesibilidad, WTW les permite reservar listados de viajes, con toda la información que necesitan para viajar con seguridad. A través de su sistema de mapas de accesibilidad, digitalizan los datos accesibles y los muestran en la plataforma según las necesidades de los usuarios.

Wheel the world se ha convertido en la vencedora del vertical, pero el resto de proyectos finalistas no se quedan atrás en cuanto a innovación y disrupción:

Aerocloud System: plataforma de gestión aeroportuaria inteligente que facilita el trabajo de los equipos de operaciones, automatizando tareas y facilitando el conocimiento de cualquier información.

plataforma de gestión aeroportuaria inteligente que facilita el trabajo de los equipos de operaciones, automatizando tareas y facilitando el conocimiento de cualquier información. Upstay: desbloquea los ingresos del hotel no aprovechados y mejora la experiencia de los huéspedes, ofreciendo una solución de upselling basada en los datos conectados a los sistemas de los hoteles

desbloquea los ingresos del hotel no aprovechados y mejora la experiencia de los huéspedes, ofreciendo una solución de upselling basada en los datos conectados a los sistemas de los hoteles Civitfun hospitality : se trata de un SaaS que digitaliza el checkin y el checkout en cualquier hotel o apartamento vacacional.

: se trata de un SaaS que digitaliza el checkin y el checkout en cualquier hotel o apartamento vacacional. Ferryhopper : comparador de precios y ofertas online para trayectos en ferry.

: comparador de precios y ofertas online para trayectos en ferry. Pruvo: es una solución impulsada por Inteligencia Artificial que rastrea automáticamente las reservas de hotel que el usuario ha realizado en cualquier proveedor, volviendo a reservar esas mismas reservas cuando el precio neto baja.

es una solución impulsada por Inteligencia Artificial que rastrea automáticamente las reservas de hotel que el usuario ha realizado en cualquier proveedor, volviendo a reservar esas mismas reservas cuando el precio neto baja. Lyko Tech : sistema MaaS que agrega todas las ofertas de movilidad en una plataforma, permitiendo al usuario planificar y pagar a través de una sola interfaz.

: sistema MaaS que agrega todas las ofertas de movilidad en una plataforma, permitiendo al usuario planificar y pagar a través de una sola interfaz. Kampaoh: plataforma de “glamping” respetuosa con el medio ambiente y comprometida con la sostenibilidad.

plataforma de “glamping” respetuosa con el medio ambiente y comprometida con la sostenibilidad. Rookiewise/Triporate : plataforma digital para resolver todas las necesidades en los viajes de negocio. El factor sostenible se ha convertido en un agente clave a la hora de viajar. Los usuarios cada vez son más conscientes de ello y buscan soluciones respetuosas con en el medio ambiente en la medida de sus posibilidades. En este sentido, Gonzalo Velasco, Business Plan and Innovation Director de Ferrovial Airports, puso como ejemplo los proyectos pioneros de Urban Air Mobility, es decir, vehículos aéreos impulsados con electricidad, de aterrizaje vertical y con capacidad para varias personas. “Este nuevo medio de transporte, que se establecerá en Europa dentro de 3-5 años, será sostenible, seguro, silencioso y muy demandado”, ha afirmado Velasco, quien ha añadido que “varias encuestas señalan que el 90% de los usuarios estaría dispuesto a viajar en estos vehículos y el 70% de ellos lo haría para fines no relacionados con su trabajo”.

A sus reflexiones se ha unido Will Earle, VP Business Development de Lilium, compañía que produce vehículos de Urban Air Mobility, señalando que “en términos de sostenibilidad, se trata de un medio de transporte muy beneficioso, pero también muy eficiente, ya que tiene la potencia de un jet de avión”. Por su parte Gabriel Perdiguero, Chief Costumer and Transformation Officer de Iberia, ha querido destacar su rapidez entre las principales ventajas de esta tecnología, ya que a su juicio “será un sistema de gran ayuda para vuelos de urgencia, como los que llevan órganos para los trasplantes en los hospitales”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.