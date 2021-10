Pedir con el móvil dentro del restaurante, la nueva tendencia en hostelería que llega de la mano de Order In Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de octubre de 2021, 10:00 h (CET)

En tiempos de COVID-19, la digitalización ha tenido un crecimiento muy acelerado. Muchas compañías, entre estas los restaurantes, han encontrado en las plataformas online la salida ideal para mantener su rentabilidad durante la pandemia. Sin embargo, ya se está empezando a ver cuál será la principal tendencia para los próximos años en el sector.

Después de la rápida implantación de los menús digitales y los códigos QR, por las necesidades sanitarias, la industria ha dado un salto adelante en un proceso de digitalización, en el que iba por detrás de otros sectores, y esto ha sido solo el principio. Muchos hosteleros se han dado cuenta de los grandes beneficios que pueden obtener siguiendo ese camino de la innovación, y el próximo paso es la digitalización de las comandas y los pagos.

Una de las apps españolas que ha llegado para aportar valor a los dueños de restaurantes es Order In, un sistema de carta digital con pedidos y pagos muy útil para la hostelería.

Order In revoluciona la digitalización de los restaurantes La innovación está presente en todos los sectores y la hostelería no escapa de esta tendencia, ya que vienen surgiendo propuestas tecnológicas eficientes, tanto para facilitar la vida a los hosteleros, como para garantizar a los clientes una mejor atención y satisfacción. Estos requisitos los cumple Order In, la app española que llegó para convertirse en una aliada para bares y restaurantes en tiempos de pandemia.

Con Order In, los restaurantes pueden ir un paso más allá de la carta digital y digitalizar los pedidos y los pagos desde la mesa, agilizando los tiempos, permitiendo al cliente pedir instantáneamente, lo que se traduce en un mayor consumo y por lo tanto mayor facturación para los establecimientos, además de aumentar la rotación de mesas y de recabar información valiosa de sus clientes que luego puede ser usada para crear estrategias de marketing. Además, es una alternativa que reduce la carga de trabajo del personal, lo que resulta ideal para aquellos locales que tienen una amplia clientela y desean ofrecer soluciones rápidas a sus clientes sin hacerlos esperar.

Experiencia digital rápida y segura para recibir pedidos Esta plataforma digital se perfila como una propuesta atractiva para la hostelería en estos tiempos, ya que minimiza el contacto y facilita al cliente la selección de su comida de forma rápida y segura. El cliente solo necesitará escanear el código QR de la mesa y pedir todo lo que quiera desde el móvil e, inmediatamente, el restaurante recibirá la orden, preparará la comida y la llevará hasta la mesa. Por último, el cliente paga por el servicio dentro de la misma app, o en su versión web.

Para bares y restaurantes que buscan innovar, esta tecnología es un recurso atractivo para diferenciarse de la competencia porque es fácil de usar por los clientes, permite acceder a una carta digital interactiva totalmente gratis, que puede actualizarse constantemente y, además, genera de manera automática los códigos QR.

Order In ofrece además a sus clientes la posibilidad de añadir el sistema de pedidos y pagos, generando grandes ventajas y precios asequibles, que pueden elegirse de acuerdo a la necesidad de los locales, y que se ven ampliamente compensados por los incrementos en la facturación del local. Para explorar y darse de alta en el servicio, los hosteleros pueden ingresar directamente en su página web, crear su cuenta y empezar a operar en cuestión de minutos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.