Ecocleans formaliza la apertura de una nueva franquicia en Barcelona Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de octubre de 2021, 10:25 h (CET)

Después de 7 años desde su fundación, la empresa pionera en servicios de limpieza Ecocleans ha abierto su segunda franquicia en L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat y Sant Boi de Llobregat.

Víctor Julià Vercet es el encargado de esta nueva sucursal, cuyo objetivo es brindar un servicio de calidad y de alta eficiencia a las familias españolas.

Ecocleans apuesta por la limpieza ecológica, es decir, libre de químicos nocivos para el hogar y el medioambiente. Asimismo, ofrece un servicio de calidad y eficiente a los clientes.

Tras 7 años funcionando exitosamente, la empresa decidió apostar por el sistema de franquicias para cubrir todo el territorio nacional. En este sentido, la función del franquiciado es gestionar los servicios de limpieza del equipo de profesionales asignados a su zona.

Dentro de los múltiples servicios que ofrece esta empresa, destacan la limpieza de viviendas y empresas, la desinfección con ozono y de tapicería (alfombras, sofá y colchones).

Por otro lado, cuenta con las opciones de limpieza de pisos turísticos, de colegios, final de obras, hoteles y apartamentos y limpieza de tapicería para sofás, colchones y alfombras. Todos los servicios son muy completos y garantizan comodidad a sus usuarios.

No obstante, Ecocleans no solo se define como una empresa de limpieza, sino que se trata de una empresa que lucha contra la precariedad y vela por el respeto por el medioambiente y los derechos de las minorías.

Un modelo con mucho futuro La franquicia que abrió sus puertas recientemente en Hospitalet de Llobregat de la mano de Víctor Julià se encuentra totalmente operativa para atender a todos los clientes de esta ciudad. El franquiciado ha conformado un equipo de profesionales de la limpieza altamente capacitados.

El modelo de franquicias de Ecocleans representa una oportunidad única de autonomía laboral que solo requiere una baja inversión y unos costes fijos mínimos. Además, no es necesario tener un local, ya que el trabajo del franquiciado es gestionar el capital humano que prestará el servicio de limpieza. Por otro lado, Ecocleans se encarga de la publicidad y promoción, para garantizar que la franquicia sea un éxito y que el franquiciado no deba preocuparse por este aspecto. También entrega un kit de bienvenida al nuevo franquiciado que contiene: maquinaria, flyers, campaña de publicidad gratis 1 mes, noticias en la prensa local y nacional sobre la apertura para dar más visibilidad al negocio.

Ecocleans cuenta con otra franquicia en Sabadell a mano de Lídia y Alejandro Shaonero y varios espacios de atención en Cataluña, donde ofrece todos sus servicios y en Madrid dispone de un servicio de tapicería. No obstante, la expansión de Ecocleans continúa por toda España, ya que próximamente contará con una franquicia en Hospitalet de Llobregat, donde brindará todos los servicios por los que la empresa es popularmente reconocida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.