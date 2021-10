La solución de Neteris, Exchange Rates for SAP Business ByDesign, que permite la sincronización de los tipos de cambio con el BCE, ya está disponible en SAP® Store Comunicae

jueves, 7 de octubre de 2021, 10:02 h (CET) El complemento desarrollado por Neteris para SAP Business ByDesign ofrece la sincronización automática de las tasas de conversión a través de la integración en tiempo real con el Banco Central Europeo Neteris,compañía especializada en la digitalización de procesos de negocio, acaba de anunciar que su solución Exchange Rates for SAP Business ByDesignya está disponible en SAP® Store, el mercado en línea de SAP en el que sus clientes de cualquier parte del mundo pueden adquirir las soluciones desarrolladas por sus Partners.

La solución, específicamente desarrollada para SAP Business ByDesign, ofrece la sincronización automática de los tipos de cambio a través de la conexión vía API con el Banco Central Europeo, facilitando así que desde SAP Business ByDesign los clientes puedan:

Utilizar tipos de cambio precisos en transacciones (compras, ventas, etc.) en las que intervienen diferentes monedas.

Eliminar los errores asociados a los procesos multi-moneda.

Ahorro de tiempo y facilidad de uso para los usuarios. Mejora de la eficiencia

Neteris ha llevado a cabo el desarrollo de esta solución para SAP ByD pensando en aquellas empresas que trabajan con múltiples sistemas de contabilidad o las que tienen un gran volumen de transacciones en moneda extranjera, para las que una solución de tipos de cambio ayuda a mejorar e incrementar su eficiencia.

Entre los procesos mejorados por esta sincronización automática destacan:

Las entradas de diario en moneda del grupo.

Las diferencias de tipo de cambio realizadas.

La valoración en moneda extranjera. La solución integra en SAP todos los pares de divisas publicados por el BCE, calcula los tipos inversos entre monedas distintas del euro y permite programar la frecuencia de sincronización según los requerimientos de negocio.

La tienda online de SAP*, que se encuentra en store.sap.com, ofrece una experiencia de cliente digital simplificada y conectada para encontrar, probar, comprar, mejorar y renovar más de 1.800 soluciones de SAP y de sus socios. Allí, los clientes pueden encontrar soluciones de SAP y soluciones de terceros validadas y certificadas por SAP.

*Por cada compra realizada a través de SAP Store, SAP plantará un árbol.

Socio de SAP PartnerEdge

Neteris Consultinges socio del programa SAP PartnerEdge®, por ello puede diseñar, comercializar y vender aplicaciones de software que complementan y se basan en el software y la tecnología de SAP. El programa SAP PartnerEdgeproporciona las herramientas de habilitación, los beneficios y el soporte para facilitar la creación de aplicaciones disruptivas, de alta calidad, centradas en las necesidades específicas del negocio, de forma rápida y rentable. El programa proporciona acceso a todas las tecnologías relevantes de SAP en un marco simple y bajo un único contrato global.

Acerca de Neteris

En Neteris desarrollan e implementan soluciones que ayudan a sus clientes a digitalizar sus procesos de negocio y a fomentar su cultura analítica, siempre a través del uso de la tecnología.

A través de este impulso digital y analítico alrededor de los procesos de negocio buscan incrementar su rendimiento, mejorar los mecanismos de toma de decisiones y en definitiva mejorar su competitividad.

Más información en: marketing@neteris.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.