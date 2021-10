El amor y la internacionalidad marcarán la producción de esta Navidad de Iris New Legend Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de octubre de 2021, 08:06 h (CET)

Con la aproximación de La Navidad, la productora Iris New Legend vuelve a preparar su material audiovisual un año más, que viene cargado con un emotivo contenido social. En una de las épocas más emotivas del año, las producciones navideñas de esta compañía hacen alusión a temáticas que pretenden concienciar a la sociedad.

Este 2021, el equipo ha decidido que su mensaje navideño gire en torno del amor, un valor que se hace indispensable reforzar, sobre todo en los últimos meses, caracterizados por una pandemia que ha golpeado emocionalmente al mundo entero. Además de felicitar a su comunidad de seguidores, buscan la toma de conciencia de los valores que se han ido perdiendo por parte de la sociedad.

Un mensaje de amor en Navidad Como parte del proyecto Change Your Life, el amor ha sido el tema escogido por la productora Iris New Legend para realizar su video navideño, una temática social que ha demostrado su importancia en un contexto de distanciamiento social sin precedentes.

Esta producción navideña se ha dividido en dos partes. La primera busca invitar a los niños y jóvenes a despegarse de sus móviles, para dedicar tiempo a otro tipo de actividades, como por ejemplo bailar. El guion de este fragmento está elaborado, en parte, a partir de ideas y aportaciones de niños y adolescentes. El segundo bloque, por otro lado, se basará en el remix de una canción de Katy Perry, elegida como invitada especial del proyecto.

Los miembros del equipo de Iris New Legend pretenden darle una proyección internacional a la producción. De hecho, su elenco está elaborado por personas de distintas partes del mundo. Las dos protagonistas son Anna Garcia, una niña catalana de 6 años y elegida entre 3.000 niñas por su gran parecido a Katy Perry, y Sophia Tsaava, pianista y cantante proveniente de Georgia que tocará las composiciones elaboradas por Tashigyap, de Bután. El argentino Juan Manuel Ruiz (alias Billy) será el encargado de editar la producción. Además, el coro de la Iglesia de San Román pondrá voces a la música. El elenco formado por personas mayores quiso aportar su granito de arena en esta colaboración dedicada a los más jóvenes. Todos los participantes actuarán bajo la dirección de Robert Bou.

Iris New Legend con sello de calidad Esta productora, que ha conseguido grandes millones de visualizaciones y de tráfico en sus distintas plataformas digitales, se ha caracterizado por valerse de las tecnologías más innovadoras para realizar las producciones de la marca, que se ha puesto como propósito desarrollar contenidos que aporten lo mejor a la sociedad.

Su video navideño contará con una gran producción con tomas realizadas en España, en la Iglesia de San Román de Lloret de Mar, además de rodajes en Estados Unidos y Argentina, donde ya se ha empezado el rodaje.

El video será colgado en la página web de Iris New Legend, donde las personas podrán descargarlo de forma gratuita o haciendo un donativo para seguir con el proyecto ‘Change your life”. Con este proyecto, Iris New Legend ha juntado a personas de todas las edades y nacionalidades para hacer llegar amor a todo el mundo en una de las navidades más complejas de la historia.

