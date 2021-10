El I Congreso Internacional Educar desde el Alma realizado por Jaisa Educativos se celebrará con el fin de dotar a los educadores de herramientas que garanticen el buen desarrollo de los niños Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de octubre de 2021, 17:32 h (CET)

La sociedad se ha visto obligada a adaptarse a las nuevas necesidades que la innovación demanda por los grandes cambios que ha representado la tecnología. En ese sentido, durante la última década, la educación ha evolucionado en gran medida, creando nuevos métodos y estrategias ajustadas a las actuales necesidades que puede tener un niño, ya sean motoras, de aprendizaje o afectivas.

Esta gran diversificación ha dificultado la tarea de definir cuál es el método efectivo para cada estudiante, por esta razón Jaisa Educativos ha decidido realizar el I Congreso Internacional de Educar desde el Alma. Su propósito es dotar a los padres y maestros de herramientas y técnicas que garanticen el desarrollo de los niños de forma respetuosa.

Propósito del I Congreso Internacional Educar desde el Alma La educación es uno de los aspectos claves que contribuyen al desarrollo de un país, por eso es esencial que tanto los niños como los padres y los maestros se vean involucrados en ella. El congreso busca brindar las herramientas y el apoyo necesario para que todos los implicados en el proceso educativo garanticen un aprendizaje saludable a los niños en cada una de sus etapas.

El I Congreso Internacional Educar desde el Alma se celebrará de forma online y podrán asistir a él todas aquellas familias, docentes y profesionales en torno a la educación que quieran conocer un nuevo método para estimular el aprendizaje. Este evento busca llegar a la mayor cantidad posible de usuarios, ya que uno de sus propósitos es dotar de conocimientos a aquellas personas que no cuentan con recursos suficientes para tener acceso a este tipo de información. Actualmente, ya hay casi 4.000 inscritas a la cita.

La educación desde diferentes áreas El evento contará con la participación de 108 ponentes, profesionales cualificados en las diferentes áreas de la educación. Se expondrán un total de 124 temas durante más de 150 horas, desde el 11 de octubre al 20 de noviembre. Las temáticas que se abordarán van desde el desarrollo del bebé durante el embarazo a través de la maternidad consciente hasta la adolescencia, el aprendizaje emocional, la alfabetización emocional en el adolescente, el fomento de la lectura, neurociencia, pedagogías activas, importancia del desarrollo cognitivo desde la infancia, etc.

Además de las ponencias de los expertos, todas las personas inscritas podrán tener acceso a las 12 mesas redondas en directo que se abrirán los viernes y los sábados para realizar preguntas y aclarar dudas. Ingresando en la página oficial del I Congreso Internacional Educar desde el Alma, los interesados podrán conocer toda la información y saber cómo acceder al evento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.