Albithinia celebra un sorteo de pop it, el juguete de moda para estas navidades Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de octubre de 2021, 17:39 h (CET)

Los más pequeños de la casa desean pop it, el juguete de moda para estas navidades. Es una plancha elaborada con silicona que contiene una especie de burbujas que se pueden presionar.

Es similar a los envoltorios compuestos por bolitas de aire que se usan para proteger objetos frágiles. Se considera un juguete sensorial que disminuye el estrés y forma parte de los llamados fidget toys, creados para regular la ansiedad de los niños con condiciones especiales. Aunque llevan comercializándose desde hace varios años, fue la red social de TikTok la que logró posicionarlos. Este tipo de juguetes se puede encontrar en jugueterías como Albithinia, con tienda online y tienda física en Tarragona.

Albithinia cuenta con una amplia variedad de pop it La navidad es una época mágica, llena de tradiciones, sorpresas y regalos. Los más pequeños esperan con ansias estas fechas para recibir sus obsequios más preciados. El pop it es el juguete de moda para estas navidades, viene en diferentes formas y tamaños y hay diseños para todos los gustos.

Gracias a TikTok, este juguete ha dado la vuelta al mundo y ha cautivado a muchos niños y niñas que quieren tenerlo entre sus manos. Albithinia ofrece una gran variedad de modelos diferentes, como los llaveros, el tablero de juegos, el bolso bandolera o el pop it con forma de árbol de navidad, perfecto para la época que se avecina.

El pop it se incluye en el grupo de los fidget toys Este popular juguete forma parte de los llamados fidget toys, pensados para ayudar a regular el estrés y la ansiedad de los niños con condiciones especiales, como hiperactividad, déficit de atención, autismo o TDAH. Su uso consiste en la manipulación del objeto a través del acto, presionando, agitando o estrujando sus burbujas. El pop it imita a los clásicos envoltorios de bolitas de aire que se utilizan para proteger objetos frágiles, pero siendo una alternativa más duradera y respetuosa con el planeta.

Durante el mes de octubre, Albithinia celebrará un sorteo de juguetes pop it y ofreceráun 5% de descuento para los clientes que se registren en su newsletter y un 10% de descuento adicional a través de su página web con el cupón POPIT. Albithinia puede ser una buena opción a la hora de adquirir obsequios para los más pequeños y preparar los regalos de navidades. En su web, se puede consultar todo su catálogo de productos y hacer la compra de estos de manera online.

