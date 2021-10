Un paso adelante en la arquitectura con los cristales inteligentes de iTecVision Emprendedores de Hoy

La tecnología se ha encargado de dotar de inteligencia a todos los elementos que rodean al ser humano y una de las últimas creaciones han sido los cristales inteligentes. Esta es una innovadora idea que busca simplificar la privacidad de las viviendas u oficinas.

En este sentido, iTecVision se encarga de la producción, la distribución, la entrega y hasta la instalación de los cristales inteligentes. Es una empresa vanguardista de gran calidad que desde 2019 cuenta con las normas ISO 9001/2015, Certificación CE y UNE-EN. De esta forma, efectúa trabajos a medida para el cliente utilizando productos exclusivos y un método único.

Qué es y cómo funcionan los cristales inteligentes Los cristales inteligentes, también llamados vidrios opacitables o Smart Glass, son vidrios conmutables que regulan el paso de la luz exterior. De esta forma, se vuelven transparentes u opacos con tan solo activar el interruptor o control remoto, según las necesidades del hogar.

Esta alternativa ha supuesto una verdadera innovación para arquitectos e interioristas, que han encontrado en iTecVision una forma de dotar a cualquier inmueble de una gran luminosidad, manteniendo la privacidad. Además, a diferencia de otras estructuras de cristal, la compañía ofrece una solución mucho más segura y duradera debido al uso de materiales de gran calidad.

Ventajas de utilizar los cristales inteligentes Los Smart Glass o cristales inteligentes son un gran avance con innumerables ventajas. Principalmente, están hechos con el propósito de dejar pasar la luz evitando la entrada del calor en tiempos calurosos como el verano, lo cual ayuda a disminuir el consumo de aire acondicionado. Sin embargo, es un excelente aislamiento térmico en invierno, el calor se queda en el interior de los hogares o salas, cuando se instalan cristales con cámaras de iTecVision.

Por otro lado, estas ventanas son activadas a través de una amplia variedad de sistemas: domótica, control remoto, asistente de voz (tipo Alexa), aplicación móvil, interruptor de pared, etc., lo cual las hace aún más cómodas de utilizar. Además, gracias a que se oscurecen con facilidad, le da a la estancia cierta privacidad.

Igualmente, los cristales inteligentes cuentan con tasas de bloqueo de las ultravioletas de un 96% y del infrarrojo de un 76,51% y protegen todo aquello que se encuentre en el hogar o la oficina.

Por último, cabe destacar que su mantenimiento es muy fácil y es posible limpiarlas con un limpiacristales corriente.

Los cristales inteligentes pueden ser instalados en oficinas, salas de reuniones, centros de salud, habitaciones, cuartos de baños, etc. Es decir, en cualquier espacio del Real Estate Luxury o el corporativo. Lo importante es contratar un servicio de instalación que proporcione materiales de excelente calidad como los que ofrece iTecVision. Para más información, se puede consultar el sitio web de la empresa.

