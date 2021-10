Reparar la piel seca del verano con los productos de Virginia Barrau Emprendedores de Hoy

Las personas con piel seca se enfrentan cada verano a las consecuencias que el calor, el salitre, etc., pueden ocasionar en su piel. Este clima más húmedo puede causar estragos para las pieles más secas debido a la exposición excesiva al sol, el cloro de las piscinas y otros químicos que deshidratan y maltratan la piel.

Por estos motivos, una buena hidratación de la piel es clave para ayudarla a recuperarse de todas las exposiciones que sufre durante el verano. Un correcto cuidado de la piel es imprescindible para que luzca sana y bonita, además de evitar un envejecimiento prematuro y una tez más apagada y sin vida. Para atajar este problema, Virginia Barrau ha creado una línea de cosméticos para hidratar la piel desde lo más profundo.

Hidratar profundamente el rostro con los productos de Virginia Barrau Tras diez años analizando pieles en la farmacia familiar, Virginia Barrau se dio cuenta de que “la gente quiere verse la piel bonita, bien hidratada y luminosa aunque tenga un problema dermatológico, como acné o manchas.” Con esta idea lanzó su propia marca, según explica la farmacéutica, con Máster en Dermofarmacia y Vocal en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.

Su best seller es la crema hidratante La Creme, destinada a la piel muy seca. Este tipo de piel generalmente tiene molestias y tirantez, unas sensaciones que esta fórmula elimina de inmediato. También tiene activos antiedad contra la flacidez y las arrugas. Además, el tono rosado de la crema busca el efecto “buena cara” para eliminar el aspecto cetrino de las pieles oscuras y demasiado blanco de las claras. Esta crema hidratante se encuentra también en su formato para pieles secas-normales y para pieles normales-mixtas, por lo que cualquier persona puede beneficiarse de las propiedades de La Creme.

Otra alternativa para hidratar en profundidad la piel seca es su Hidratante Piel Seca, una crema hidratante y nutritiva que repara y protege la piel de las agresiones externas, volviendo la piel suave, tersa y confortable.

Por último, una alternativa para las pieles normales-mixtas: la Crema Hidratante Piel Normal-Mixta Acción Anti-Polución. Gracias a sus diferentes activos cosméticos como glicerina, urea y aloe vera, hidrata la piel sin engrasarla. Además, su acción anti-polución protege la piel de la contaminación, la radiación solar y el estrés.

