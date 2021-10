Miró renueva una temporada más como patrocinador del Femenino del RCD Espanyol Comunicae

miércoles, 6 de octubre de 2021, 13:50 h (CET) Miró se mantendrá como patrocinador principal y las jugadoras del Femenino A y B lucirán su logotipo en la camiseta La cadena líder de electrodomésticos Miró, que sigue ampliando su presencia en todo el territorio, renueva su compromiso con la sección de fútbol femenino del RCD Espanyol de Barcelona y será, una temporada más, patrocinador del equipo. De esta manera, Miró se mantendrá como patrocinador principal y las jugadoras del Femenino A y B lucirán su logotipo en la camiseta en todos sus partidos de Liga y Copa de la Reina.

En palabras de Matteo Buzzi, CEO de Miró Electrodomésticos, la renovación del acuerdo “refleja nuestra voluntad de seguir invirtiendo en un canal –el fútbol femenino- y un club que tienen mucha repercusión mediática y visibilidad para la marca Miró. El target de público es cada vez más amplio abarcando hombres y mujeres de todas las edades. La asociación de nuestra marca con la del equipo femenino del RCD Espanyol nos enorgullece y queremos consolidar una relación muy positiva”.

Esta renovación reafirma la relación de Miró con la división femenina del RCD Espanyol que se inició en 2018. “Es un orgullo ver como marcas como Miró siguen renovando su confianza, no solo en el RCD Espanyol, sino en el fútbol femenino”, dice Antoni Alegre, director de Marketing y Comercial de la entidad blanquiazul. Y añade que “es un momento crucial para el fútbol femenino, en el que tiene la importancia que se merece. Desde el Club nos focalizamos y trabajamos para seguir dando visibilidad, no solo a la sección, sino a sus patrocinadores, como Miró”.

Este hecho es una demostración más de la importancia que adquiere el fútbol femenino cada vez más en el cómputo del deporte nacional, y sitúa al RCD Espanyol como uno de los clubes de referencia en fútbol femenino.

