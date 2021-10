EiDF bate su récord de ventas en instalaciones de autoconsumo en septiembre Comunicae

miércoles, 6 de octubre de 2021, 13:58 h (CET) Cierra el mes con 67 obras por valor de 10 millones de euros, equivalentes a 16,3 MW de potencia EiDF, especialista en instalaciones de autoconsumo para empresas, ha registrado este septiembre su máximo cierre de ventas mensual desde sus inicios, al conseguir sumar en este mes 67 obras por valor de 10 millones de euros, equivalentes a 16,3 MW de potencia. El 24 % de las obras se concentra en Galicia, seguido por Castilla y León, con un 19,7 %, y Aragón, con un 18%. Entre la cartera de proyectos priman las instalaciones por potencia comprendida entre 2 y 1 MW. Además, cabe destacar el volumen de obras firmadas en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con 3 MW y 4 MW formalizados respectivamente. Dentro de los contratos de la Comunidad Valencia, sobresale el acuerdo establecido con una compañía del sector de cerámica para construir varias instalaciones en la región que suman 3,6 MW.

La actual situación del mercado energético, marcada por la constante subida en los precios de la luz, ha favorecido el impulso del sector de autoconsumo. Con el fin de combatir la escalada de precios y no ver dañada su competitividad, las empresas están optando por la energía solar fotovoltaica como medida de ahorro energético en su actividad productiva.

Otro de los factores que explican el auge del autoconsumo actual es la mayor concienciación por parte del sector empresarial en torno a la sostenibilidad como consecuencia de los objetivos nacionales y europeos en materia ambiental.

EiDF incrementó su facturación en el área de autoconsumo en un 110 % en el primer semestre con respecto al año anterior, consiguiendo formalizar obras por un volumen de 35 MW (158 contratos) por un valor de 18 millones de euros. A fecha de 30/09 el número de pedidos alcanza los 42 MW, pendientes de ejecución, por importe de 27 millones de euros, si bien una parte de dichos trabajos se desarrollarán en 2022.

Las cifras cosechadas en los últimos meses y, considerando que la actividad de EiDF es de índole estacional, concentrándose mayoritariamente en el segundo semestre de año, permiten prever un incremento del 200% de la facturación de la compañía al cierre del presente ejercicio, con respecto al ejercicio anterior, lo cual significa un volumen de ingresos de, aproximadamente, 40 millones de euros.

Sobre EiDF Solar

EiDF Solar es una empresa de ámbito nacional con sede en Galicia, creada en 2008, especializada en instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo empresarial. A lo largo de sus 12 años de trayectoria, ha ejecutado cerca de 2.000 proyectos para empresas de todos los sectores y tamaños, consiguiendo implantar en España más de 150 MW de energía solar, limpia y no contaminante. Cuenta con 11 delegaciones comerciales repartidas por todo el territorio nacional. Entre sus clientes figuran firmas como BBVA, Grupo Nueva Pescanova, Estrella Galicia o Votorantim Cimentos. Desde julio de 2021 cotiza en la Bolsa española (BME Growth). La compañía ha logrado ampliar su capitalización en más de un 200 % y alcanzar una valoración superior a los 200M€.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.