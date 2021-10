Cogolludo celebrará una Jornada Renacentista, el próximo domingo 10 de octubre Comunicae

miércoles, 6 de octubre de 2021, 13:39 h (CET) Desfile de Tercios, danzas de época, exhibición de esgrima antigua, una mesa literaria y una conferencia sobre el traje renacentista, son algunas de las actividades que se podrán disfrutar en la primera Jornada Renacentista de Cogolludo Cogolludo, desde la Oficina de Turismo, organizada por el Ayuntamiento de Cogolludo, se va a celebrar su primera Jornada Renacentista, un evento cultural de gran relevancia por el interés y la calidad de sus actividades.

Los directores de este evento son Javier Segura y León Arsenal. Javier Segura es empresario turístico y cultura, empeñado desde hace años en la difusión del patrimonio cultural, arquitectónico y natural de la provincia de Guadalajara. León Arsenal es veterano escritor y divulgador, y promotor cultura, que tiene en su haber una veintena de libros, media docena de premios nacionales y ha sido co-creador de eventos tan importantes como el Día de la Romanidad.

Javier Segura y León Arsenal aunaron fuerzas en el mes de febrero. “Desde hace mucho tiempo tenía la ilusión de preparar en Cogolludo un gran evento que pusiera en valor su riqueza e importancia monumental e histórica, y tener la suerte de conocer a León Arsenal ha supuesto la oportunidad perfecta para hacerlo realidad”, afirma Javier Segura.

La Plaza Mayor de Cogolludo es un entorno único, flanqueada por casas con soportales a ambos lados que dan paso al Palacio de los Duques de Medinaceli, primer monumento renacentista que se erigió en España. Don Luis de la Cerda, primer Duque de Medinaceli, realizó en 1492 el ensanche renacentista e inició la construcción del palacio. Un año más tarde empieza a levantar la muralla renacentista, catalogada por las relaciones topográficas de Felipe II como la mejor de España.

Una carta firmada en Cogolludo anuncia el descubrimiento de América

Entre los actos de esta Jornada Renacentista está la lectura de la carta que Cristóbal Colón remitió a don Luis, primer duque de Medinacelli, que había sido su protector y que era hombre de letras, aunque no rehuyó las obligaciones militares que su cargo y la época le llevaron a asumir. En esa carta, Colón anunciaba al duque el descubrimiento del Nuevo Mundo.

Pero habrá mucho más. Acudirán recreadores de tercios de Madrid y Alcalá. También se contará con la generosa participación de las Damas y Caballeros de Pastrana, que exhibirán su pericia con las danzas renacentistas y, además, bailarán un par de piezas, populares en su época, con aquellos del público que lo deseen.

También se ha convocado una conferencia sobre el traje renacentista. Y una mesa redonda con primeras espadas de las letras históricas españolas. En esa mesa estarán, además de León Arsenal, Olalla García, otra de las grandes figuras de las letras históricas española, Esperanza Moreno, editora de EDAF, que desde hace décadas presta especial atención al ensayo histórico, y David Yagüe, periodista de 20Minutos especializado en narrativa histórica.

Y el broche de oro final lo pondrá el maestro mayor Bomprezzi, con una exhibición de Verdadera Destreza, la esgrima antigua, letal arte marcial desarrollado en España para admiración de toda Europa.

“Cuando le propuse a León Arsenal gestionar entre los dos una Jornada dedicada al Renacimiento, en un entorno como Cogolludo, fue muy fácil entenderme con él. Con mis conocimientos sobre la historia de la villa y sus habitantes, unidos a los contactos y la experiencia de León Arsenal hemos conseguido organizar una Jornada con un programa ameno y de gran calidad”, explica Javier Segura.

El Ayuntamiento de Cogolludo colabora y patrocina la celebración. “El alcalde, Juan Alfonso Fraguas, no dudó en apoyarnos. Le entusiasmó la idea, y desde el mes de junio hemos estado dando forma a esta apasionante jornada sobre el renacimiento. El Ayuntamiento nos ha dado todo tipo de facilidades”, comenta el empresario Javier Segura.

Los actos comenzarán a las 11:00 h, con un desfile de Tercios, Lansquenetes, Damas y Caballeros de Pastrana. Posteriormente será la inauguración a la que seguirán Danzas Renacentistas, una mesa literaria con la presencia de León Arsenal y otras personas relacionadas con el mundo de la literatura y una conferencia sobre el traje renacentista a cargo de Celia Alegre. Ya por la tarde, habrá una exhibición de esgrima antigua a cargo del Maestro Mayor de Armas Alberto Bomprezzi. Todo ello en un ambiente renacentista con actuaciones callejeras, títeres a la antigua usanza, visitas guiadas y otras sorpresas. Y, por supuesto, los placeres de la mesa para aquellos que opten por reservar plaza en alguno de los afamados restaurantes de la población.

