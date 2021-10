Coonic cumple 25 años entre las principales agencias de comunicación y vislumbra un futuro innovador Comunicae

miércoles, 6 de octubre de 2021, 13:26 h (CET) La agencia de comunicación, marketing y contenidos ultima la puesta en marcha de nuevos servicios que se unen a los que ofrecen en la actualidad a más de 50 clientes en sus oficinas de Bilbao, Madrid y Málaga Coonic cumple a lo largo de este año su 25º aniversario asentada como una de las agencias de comunicación, marketing y contenidos clave en nuestro país, con el reconocimiento de clientes, empleados y del sector en general. Un aniversario que la compañía quiere aprovechar para poner en marcha nuevas iniciativas, internas y externas, basadas en necesidades que plantea el mercado para continuar aportando valor añadido a sus clientes.

Desde la puesta en marcha de la empresa como una de las primeras agencias de marketing de contenidos del mercado, en 1996, alcanza el cuarto de siglo en el que no ha dejado de reinventarse y de adaptarse a unos servicios de comunicación y marketing cada vez más innovadores e inmediatos. Actualmente, cuenta con más de 50 clientes activos, entre los que destacan organismos oficiales como el INE o el Consejo Superior de Deportes; importantes compañías nacionales, como Vocento, Eroski, Kutxa, Mayoral o Cervezas Victoria; grandes multinacionales, como la energética Repsol, la farmacéutica MSD Animal Health o la tecnológica Hisense; además de trabajar para algunos de las asociaciones más importantes de nuestro país, como la Asociación de Medios de Información, ICEA o la interprofesional PROVACUNO.

Para seguir creciendo y ofreciendo servicios relevantes, Coonic ha puesto en marcha en los últimos meses un ambicioso plan de crecimiento dirigido a ofrecer al mercado innovaciones relacionadas tanto con el mundo de la comunicación como en el área de la sostenibilidad, la salud, el sector agroalimentario, el data intelligence o la comunicación interna. En las próximas semanas, la agencia ha previsto el lanzamiento de algunas de ellas.

“Seguimos evolucionando contigo”, lema del 25º aniversario

Para Jesús Alloza, CEO de Coonic “No somos una agencia al uso, nunca lo hemos sido y haremos lo posible para que nunca lo seamos. Nos implicamos con el negocio de nuestros clientes como una extensión de su equipo, al que damos apoyo a la hora de definir sus estrategias, plantear creatividades relevantes y comunicar a través de los canales que interesan a sus audiencias. No basta con diferenciarse: hay que ser útiles, innovadores, resolutivos, efectivos e implicarse. Estamos abriendo el camino para mantenernos, de la mano de nuestros clientes, al menos otros 25 años más”.

Coonic utiliza como lema de esta campaña por su cuarto de siglo el lema “Seguimos evolucionando contigo #Ytanfrescos”, en el que se refleja la mentalidad que siempre ha acompañado a Coonic. Gracias a su actitud de innovación continua, la compañía española prepara la puesta en el mercado de nuevos servicios en los que la tecnología, los contenidos, las nuevas herramientas digitales “o las revolucionarias formas de relacionarnos serán las protagonistas, sin olvidar la contribución social que se exige a nuestros clientes”, afirma Alloza.

Amplia presencia por la geografía española y europea

En la actualidad, Coonic cuenta con una plantilla de más de 70 personas que ofrecen sus capacidades y competencias en la compañía desde tres oficinas, situadas en algunas de las principales capitales del país, como son Madrid, Bilbao y Málaga. Además, dispone de oficinas comerciales en ciudades como Gijón, Valencia, Castellón o Sevilla. A nivel europeo, desarrolla sus servicios en países como Portugal, Francia, Inglaterra o Alemania, además de integrarse de equipos multinacionales de agencias.

Gracias a este equipo de personas, Coonic cuenta con una amplia cartera de clientes de toda índole “que nos han hecho llegar hasta dónde estamos” en palabras de Jesús Alloza, desde multinacionales que operan en España hasta empresas del IBEX, organismos oficiales locales, nacionales e internacionales, o startups que confían en la agencia a la hora de lograr el alcance y la conversación que necesitan para generar negocio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.