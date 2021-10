Grupo Hereda, empresa líder en tramitación de herencias y localización de herederos amplía su capital a 100 millones de euros Comunicae

miércoles, 6 de octubre de 2021, 13:10 h (CET) La empresa española pionera en la búsqueda de herederos y la investigación de herencias Grupo Hereda ha creado un fondo de inversión que ya cuenta con asociados procedentes de Suiza y Luxemburgo y pretende seguir expandiéndose hasta lograr la cifra de cien millones de euros, para financiar herederos y la compra de derechos hereditarios Uno de los grandes problemas que tienen que afrontar los herederos además de la pérdida de un ser querido, son los Impuestos de Sucesiones, plusvalías o deudas que dejaron los fallecidos a los que no pueden hacer frente. Esta situación actual ha supuesto que las cifras de renuncia de herencias aumenten en un solo año considerablemente: en España se ha pasado de 18.900 renuncias, a cerca de 45.000, según los datos del Consejo General del Notariado a principios de 2021.

El principal reclamo de Grupo Hereda es no sólo el pago de todos los impuestos por adelantado para que el heredero pueda recibir su herencia cien por cien libre de cargas, sino que además compra los derechos hereditarios en el caso de que los llamados a heredar no quieran hacerse cargo de la herencia, y así evitar una renuncia que acabe en un beneficio cero.

Para poder hacer frente a los gastos y financiar la compra de derechos hereditarios de todas esas herencias, el CEO de Grupo Hereda, Pedro Fernández, que parte con el control del 100% del capital social, ya ha comenzado las negociaciones. Por el momento, ha logrado acuerdos con inversores extranjeros que harán una inyección de capital de más de 10 millones de euros, con el objetivo de seguir aumentando esta cifra hasta 100 millones de euros. Desde Hereda afirman que esta cifra será necesaria ya que su nicho de mercado es muy amplio y está tanto en España como en el extranjero.

Este proceso está siendo avalado y asesorado a través de un informe fiscal realizado por la firma de abogados internacional especialista en temas financieros: Cuatrecasas.

Grupo Hereda comenzó hace ya 20 años como despacho familiar especializado en la tramitación de herencias y la búsqueda de herederos cuando las herencias y las viviendas quedan abandonadas y sin reclamar por el fallecimiento de su propietario. Cuando una persona fallece sin familiares conocidos o sin testamento, estas viviendas quedan vacías generando okupaciones, problemáticas de insalubridad y la acumulación de deudas de la finca. Grupo Hereda cuenta ahora con un equipo de abogados expertos en herencias y genealogistas que encuentran a los herederos legítimos. Ofrecen dentro de sus servicios la tramitación, mediación y/o compra de herencia con una gestión integral sin que el heredero tenga que adelantar gastos, consiguiendo así que la herencia se resuelva y no queden abandonadas o en manos del Estado.

