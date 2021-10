La startup valenciana Internxt, ganadora del vertical Connectivity & Data en South Summit 2021

Seguridad de los datos en la red o la prevención de ataques de hacking han sido las principales temáticas tratadas en este vertical durante la primera jornada de South Summit, el encuentro del ecosistema emprendedor que se celebra en el espacio madrileño de La Nave hasta el próximo jueves 7 de octubre Soluciones de autentificación segura sin un solo click, Inteligencia Artificial que detecta amenazas que pasarían desapercibidas o una aplicación que detecta y bloquea los intentos de hacking han sido algunas de las principales temáticas abordadas en torno a la industria Connectivity & Data, una de las principales protagonistas de esta primera jornada de South Summit.

South Summit 2021 powered by IE University se lleva a cabo en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, está co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid y cuenta con partners como BBVA, Telefónica, Endesa y BStartup de Banco Sabadell.

El encuentro líder del ecosistema emprendedor y la innovación reunirá hasta el jueves a startups, corporaciones e inversores en el espacio de innovación madrileño de La Nave. Bajo el lema ‘Shape the future’, South Summit 2021 invita al ecosistema global de innovación a ser parte de la transformación hacia el futuro, que se construye desde sus pilares: Sostenibilidad, Conexión, Innovación y Negocio.

Más de una decena de startups han expuesto sus proyectos en la competición en el vertical temático de Connectivity & Data, en el que la valenciana internxt ha sido la ganadora. La startup utiliza la innovación como forma de asegurar que los archivos permanezcan privados para el usuario final, protegiendo la privacidad de sus usuarios en conflicto con su modelo de negocio.

Aunque Internxt se ha convertido en la vencedora del vertical, el resto de proyectos finalistas no se quedan atrás en cuanto a innovación y disrupción. Entre ellos destacan:

Codavel : ayuda a superar la inestabilidad de la red y a entregar su contenido rápidamente en cualquier parte del mundo, sin importar la red del usuario.

: ayuda a superar la inestabilidad de la red y a entregar su contenido rápidamente en cualquier parte del mundo, sin importar la red del usuario. Conntac : desarrolla una solución de autoservicio intuitiva y fácil, que permite a las personas resolver problemas técnicos sin necesidad de contactar con el servicio de atención al cliente.

: desarrolla una solución de autoservicio intuitiva y fácil, que permite a las personas resolver problemas técnicos sin necesidad de contactar con el servicio de atención al cliente. Contents : plataforma de Inteligencia Artificial para el análisis de datos mediante un sistema de aprendizaje automático.

: plataforma de Inteligencia Artificial para el análisis de datos mediante un sistema de aprendizaje automático. CrowdSec : permite analizar los comportamientos, responder a los ataques y compartir las señales entre la comunidad con un EDR de código abierto y colaborativo cuyo objetivo es bloquear los intentos de hacking.

: permite analizar los comportamientos, responder a los ataques y compartir las señales entre la comunidad con un EDR de código abierto y colaborativo cuyo objetivo es bloquear los intentos de hacking. Enthec Solutions : esta startup ofrece un servicio llamado Kartos capaz de identificar ataques en curso, encontrar fugas y vulnerabilidades ya disponibles en la red.

: esta startup ofrece un servicio llamado Kartos capaz de identificar ataques en curso, encontrar fugas y vulnerabilidades ya disponibles en la red. Risk Ledger : su misión es mejorar la seguridad del ecosistema de la cadena de suministro global, reduciendo el número de violaciones de datos por ataques a la cadena de suministro por parte de empresas y consumidores.

: su misión es mejorar la seguridad del ecosistema de la cadena de suministro global, reduciendo el número de violaciones de datos por ataques a la cadena de suministro por parte de empresas y consumidores. IPification : es una solución de autenticación altamente segura, sin credenciales y basada en la red que permite la autenticación segura, sin contraseña y compatible con cero clics del usuario móvil, el registro, la aprobación de transacciones y las soluciones de prevención del fraude.

: es una solución de autenticación altamente segura, sin credenciales y basada en la red que permite la autenticación segura, sin contraseña y compatible con cero clics del usuario móvil, el registro, la aprobación de transacciones y las soluciones de prevención del fraude. L7 Defense: solución revolucionaria basada en Inteligencia Artificial que protege activamente las API en tiempo real. Construye perfiles negativos y positivos de cada API, que se utilizan para detectar y detener las amenazas emergentes que de otro modo pasarían desapercibidas. En este primer del día del Summit también ha destacado la charla sobre cómo la Inteligencia Artificial afecta a la vida de las personasm liderada por Ruth Falquina, cofundadora de Estado Latente, y Elena González Blanco, General Manager of Europe de CoverWallet. Entre sus conclusiones: Falquina ha señalado que, aunque “nos enfrentamos a muchos desafíos con la IA en materia de diversidad, creatividad y ética, considero a la Inteligencia Artificial como la nueva musa del siglo XXI por todo lo que tiene que aportar a la sociedad”.

Por su parte, González Blanco ha destacado que “uno de los principales desafíos que debemos superar con la IA es el del lenguaje”, poniendo como ejemplo lo difícil que es “tener una conversación con un altavoz inteligente durante más de dos minutos”. No obstante, la General Manager of Europe de CoverWallet se ha mostrado optimista respecto al futuro de la IA de aquí a 5 años, señalando que “hagamos lo que hagamos, lo haremos mucho mejor gracias a estos avances”.

Por su parte, en la mesa sobre ‘Artificial Intelligence becomes human’, el Head of Innovation de Endesa, José Mínguez, ha contado cómo su compañía “ha introducido grandes desarrollos de Machine learning, integrando la voz y el chat, aunque siempre se puede hablar con un humano si se quiere. El mayor riesgo desde mi punto de vista del uso de la Inteligencia Artificial es que la experiencia de usuario no sea buena”.