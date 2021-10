Bodegas Lustau obtiene el certificado "Wineries for Climate Protection" Comunicae

miércoles, 6 de octubre de 2021, 11:02 h (CET) Bodegas Lustau, considerada hoy una referencia a nivel mundial al hablar de vinos de máxima calidad, ha obtenido la certificación "Wineries for Climate Protection", convirtiéndose así en una bodega medioambientalmente sostenible Bodegas Lustau ha recibido la que es la primera y única certificación específica para el sector del vino en materia de sostenibilidad medioambiental, el certificado Wineries for Climate Protection. Desarrollado por la Federación Española del Vino (FEV) y otorgada por Bureau Veritas Certification, esta certificación define los criterios que una bodega sostenible debe cumplir en términos medioambientales.

La certificación está orientada a la mejora continua y a la sostenibilidad de las bodegas, actuando en cuatro pilares fundamentales: reducción de emisiones (medición de la huella de carbono y uso de energía eléctrica como única fuente de energía -no gasoil-); gestión del agua (reducción del consumo de agua por cambio de sistema de riego de manual a automatizado); reducción de residuos (gestión de residuos de procesos y cartón con destino recuperación en gestores autorizados) y eficiencia energética y energías renovables (contratación del100% de energía verde, energía limpia).

Para Bodegas Lustau el compromiso medioambiental es un eje fundamental sobre el cual construir su futuro. Periódicamente se someten a auditorías externas para conocer y certificar las buenas prácticas en este ámbito. Así cuentan, entre otras, con la certificación ISO 14001, una de las más exigentes del mundo en esta materia y que garantiza una gestión eficiente de recursos y prácticas de reciclaje.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es uno de los pilares fundamentales de Bodegas Lustau. Por eso, la empresa ha desarrollado un modelo de RSC basado en tres pilares: Medio ambiente, adquiriendo un compromiso real por el desarrollo de políticas y modelos de gestión responsables con el medio ambiente; Sociedad, promoviendo la calidad y seguridad de sus productos, así como su uso responsable; y Personas: identificando y poniendo en el centro de su actividad a las personas que hacen posible el desarrollo del negocio.

Además, en la compañía realizan cursos de formación y concienciación medioambiental de manera recurrente potenciado las reuniones no presenciales que permiten ahorros en desplazamientos. Existe también un plan de reducción de papel y archivos físicos incentivando el archivo digital y, por último, han adquirido nuevos compromisos para conseguir el autoconsumo energético mediante la instalación de placas solares durante el año 2022

Con esta nueva acreditación, Bodegas Lustau confirma su compromiso e implicación en el fomento del desarrollo sostenible de sus bodegas y centros de trabajo, así como de todos sus empleados.

Sobre Lustau Bodegas Lustau es considerada un referente a nivel mundial cuando se habla de vinos de máxima calidad. La filosofía de Lustau sigue siendo la misma desde su origen en 1896: ofrecer al consumidor la más amplia y selecta colección de especialidades de Jerez. Para más información: lustau@lustau.es www.lustau.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.