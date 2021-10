La startup vasca Alerion, ganadora del vertical Energy & Sustainability en South Summit 2021

La startup de San Sebastián crea duplicados digitales de alta precisión mediante drones autónomos y análisis de evaluación de daños automatizados, centradas en la inspección de turbinas eólicas, inspecciones solares y de refinerías Inteligencia artificial para maximizar el rendimiento de los cultivos; recoger energía por vibración y convertirla en electricidad; o convertir las emisiones de CO2 en polvos de nanomateriales han sido algunas de las principales temáticas abordadas en torno a la industria Energy & Sustainability, una de las principales protagonistas de esta primera jornada de South Summit y de todo el encuentro en general.

South Summit 2021 powered by IE University se lleva a cabo en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, está co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid y cuenta con partners como BBVA, Telefónica, Endesa y BStartup de Banco Sabadell. El encuentro líder del ecosistema emprendedor y la innovación reunirá hasta el jueves a startups, corporaciones e inversores en el espacio de innovación madrileño de La Nave. Bajo el lema ‘Shape the future’, South Summit 2021 invita al ecosistema global de innovación a ser parte de la transformación hacia el futuro, que se construye desde sus pilares: Sostenibilidad, Conexión, Innovación y Negocio.

En el marco de esta temática, más de una decena de startups han expuesto sus proyectos en la competición en el vertical temático de Energy & Sustainability, en el que la startup de origen vasco Alerion ha sido la ganadora. Su negocio se centra en crear duplicados digitales de alta precisión mediante drones autónomos y análisis de evaluación de daños automatizados, centradas en la inspección de turbinas eólicas, inspecciones solares y de refinerías.

Aunque Alerion ha sido la vencedora del vertical, el resto de proyectos finalistas no se quedan atrás en cuanto a innovación y disrupción. Entre ellos destacan:

BeeHero : ayuda a los agricultores a maximizar el rendimiento de sus cultivos optimizando los ciclos de polinización, a través de un hardware de bajo coste combinado con una sofisticada IA y algoritmos de alta gama.

: ayuda a los agricultores a maximizar el rendimiento de sus cultivos optimizando los ciclos de polinización, a través de un hardware de bajo coste combinado con una sofisticada IA y algoritmos de alta gama. BeFC : ha inventado un sistema de pila de combustible bioenzimática en papel, ultrafino, flexible y en miniatura. Utiliza catalizadores biológicos para convertir sustratos naturales como la glucosa y el oxígeno en electricidad.

: ha inventado un sistema de pila de combustible bioenzimática en papel, ultrafino, flexible y en miniatura. Utiliza catalizadores biológicos para convertir sustratos naturales como la glucosa y el oxígeno en electricidad. Carbon Upcycling Technologies : convierte las emisiones de CO2 en polvos de nanomateriales como el plástico, reduciendo al mismo tiempo sus emisiones de efecto invernadero.

: convierte las emisiones de CO2 en polvos de nanomateriales como el plástico, reduciendo al mismo tiempo sus emisiones de efecto invernadero. ClimateTrade : plataforma de blockchain creada para agitar los mercados de carbono tradicionales, permitiendo eliminar los intermediarios con el objetivo de crear un ecosistema en el que poder compensar de forma fácil y segura la huella de carbono invirtiendo en proyectos sostenibles.

: plataforma de blockchain creada para agitar los mercados de carbono tradicionales, permitiendo eliminar los intermediarios con el objetivo de crear un ecosistema en el que poder compensar de forma fácil y segura la huella de carbono invirtiendo en proyectos sostenibles. Eliq : ofrece a las empresas de servicios energéticos una plataforma SaaS para establecer relaciones sólidas y aumentar los ingresos no relacionados con los productos básicos con los clientes a través de una aplicación móvil y web.

: ofrece a las empresas de servicios energéticos una plataforma SaaS para establecer relaciones sólidas y aumentar los ingresos no relacionados con los productos básicos con los clientes a través de una aplicación móvil y web. ESGeo : ayuda a las empresas a agilizar su proceso de elaboración de informes de sostenibilidad gracias a su motor de inteligencia en materia de sostenibilidad que informa y compara los impactos empresariales de las iniciativas ASG.

: ayuda a las empresas a agilizar su proceso de elaboración de informes de sostenibilidad gracias a su motor de inteligencia en materia de sostenibilidad que informa y compara los impactos empresariales de las iniciativas ASG. GreenPocket : ayuda a los proveedores de energía y a los clientes corporativos de todo el mundo a obtener valor añadido de los datos de los contadores inteligentes.

: ayuda a los proveedores de energía y a los clientes corporativos de todo el mundo a obtener valor añadido de los datos de los contadores inteligentes. Sintecsys – 1.5º : ofrece una solución climatológica para reducir las emisiones de CO2 de los incendios forestales instalando cámaras de alta resolución en lo alto de las torres, en busca de focos de incendio.

ofrece una solución climatológica para reducir las emisiones de CO2 de los incendios forestales instalando cámaras de alta resolución en lo alto de las torres, en busca de focos de incendio. Trovant Technologies : empresa especializada en el desarrollo de biotecnología medioambiental que aborda una solución técnica para la mejora del biogás -NIDUP- basada en procesos biológicos.

empresa especializada en el desarrollo de biotecnología medioambiental que aborda una solución técnica para la mejora del biogás -NIDUP- basada en procesos biológicos. UBQ Materials : convierte los residuos domésticos en el material termoplástico más ecológico del mercado.

convierte los residuos domésticos en el material termoplástico más ecológico del mercado. Viezo: centrada en la recolección de energía por vibración y su conversión en electricidad. Alimentan sensores IoT inalámbricos y rastreadores de activos, haciéndolos completamente autónomos en muchas aplicaciones industriales. South Summit 2021 quiere reafirmar su compromiso con la sostenibilidad, transformándose también por dentro, maximizando su impacto ecológico positivo al apostar por una producción neutral en carbono, con materiales circulares y en crecimiento continuo, estando en proceso para conseguir la certificación Green Festival.

En este sentido, han destacado las palabras de Javier Goyeneche, CEO y co-fundador de Ecoalf, quien en su charla ‘Fashion is not Just About Looking Good’ ha señalado que “aunque la industria de la moda es una de las más bonitas, desgraciadamente es una de las menos sostenibles”. En este sentido Goyeneche, cuya empresa recicla materiales usados como neumáticos y botellas para crear chaquetas y zapatillas, insiste en la necesidad de “encontrar un equilibrio entre las necesidades de las empresas y el consumidor y la propia salud de nuestro planeta”.