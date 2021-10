Un colegio gallego, primero en España en reforzar su proyecto a través de una plataforma de edutubers Comunicae

miércoles, 6 de octubre de 2021, 09:22 h (CET) El Colegio Internacional Marcote implantará dentro de su proyecto educativo en el presente curso escolar, la plataforma Edutono para continuar en la línea de la vanguardia educativa de la comunidad gallega El Colegio Internacional Marcote implantará dentro de su proyecto educativo en el presente curso escolar, la plataforma Edutono para continuar en la línea de la vanguardia educativa de la comunidad gallega.

Edutono agrupa a los 40 mejores Edutubers de habla hispana, los cuales han desarrollado en contenido video todo el currículum oficial propuesto por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Una inteligencia artificial crea itinerarios personalizados a los alumnos y métricas de aprendizaje tanto en clase con el profesor como en casa por TV.

El Colegio Internacional Marcote pertenece a la institución educativa Aceimar, que cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector y se encuentra en un momento clave de su historia, con la fusión de sus centros de Vigo y Mondariz y la creación del Campus tecnológico en su centro de Cabral. Por ello, considera clave la incorporación en su estrategia educativa la citada plataforma, Edutono.

En el centro de Mondariz Balneario, desarrollan sus estudios más de 300 alumnos, donde pueden cursar todo el proceso de la educación reglada incorporando los ciclos formativos. “Estamos viviendo etapas importantes en nuestro centro y la incorporación de Edutono, una plataforma innovadora y pionera en el actual panorama educativo, nos permitirá continuar avanzando en ofrecer a las familias una educación de excelencia” afirma Manuel Rodríguez Novoa, director del Colegio.

Si algo positivo se ha podido sacar de una situación sin precedentes como la que ha supuesto el COVID-19, es que por fin se ha dado un paso adelante en el aprendizaje y desarrollo de la competencia digital. A pesar de que se lleva años inmersos en una era caracterizada por un impresionante desarrollo tecnológico, lo cierto es que este desarrollo, no ha estado ligado a una regulación de la calidad de los contenidos. Así los niños y las niñas acceden a Internet sin control y sin habilidades y conocimientos para discernir entre la realidad y la falsedad de lo que ven, siendo expuestos muchas veces a contenidos inadecuados debido a un algoritmo que no discrimina de forma eficaz a la hora de lanzar información adecuada a su edad, problema derivado de la ausencia de educación en la competencia digital.

“En algunos centros llevamos años formando a los niños y niñas en esta competencia digital. Casi siempre teníamos que elaborar nuestros propios materiales, o invertir muchas horas en la selección de contenidos para desarrollar estas habilidades”, avanza Paula Rodríguez responsable del Departamento de Orientación de la Institución Educativa Aceimar. “Como psicóloga, no puedo estar más orgullosa y satisfecha de que mi centro se haya sumado a proyectos tan pioneros y vanguardistas como Edutono. Es una aplicación que va más allá de trasladar el aula a los hogares, con contenidos pedagógicos y didácticos seleccionados con sumo cuidado por sus edutubers según el currículum oficial” concluye la responsable de Orientación.

Edutono es una herramienta ideal para conocer y aprender a conocer, para poder seleccionar y aprender a seleccionar, una herramienta ideal para todos aquellos que se dedican a ir más allá de la propia formación académica. Una estupenda aplicación para ayudar a los niños a desarrollar su competencia digital con contenidos de calidad.

