Las diferencias clave entre Peugeot Boxer y Renault Trafic, por M10Selection Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de octubre de 2021, 09:47 h (CET)

Comprar vehículos de segunda mano no es tarea sencilla, sobre todo si se trata de furgonetas. Aunque en líneas generales este tipo de automóviles son muy eficientes e ideales para uso comercial, lo ideal es que el cliente tenga una idea clara de las características de cada modelo para que sea capaz de decidir. Por ejemplo, debe saber si lo que se adapta más a sus necesidades es una Peugeot Boxer o, por el contrario, una clásica Renault Trafic.

En la ciudad de Girona una de las mejores compañías para adquirir estos y otros modelos de furgonetas de segunda mano a precios competitivos es M10Selection: un negocio reconocido por la profesionalidad de sus coches, los cuales cuentan con garantías y precios competitivos.

Escoger el mejor modelo de furgonetas Resulta muy difícil definir cuál modelo de furgoneta es mejor que otro, ya que en la mayoría de los casos esto depende de las necesidades y usos que quiera darle el conductor a la misma. No obstante, a pesar de que la compañía cuenta con una amplia colección de furgonetas y vehículos comerciales, los modelos más comprados y solicitados por los clientes en M10Sselection son la Peugeot Boxer y la Renault Trafic.

La Renault Trafic Energy DCI (en cualquiera de las tres versiones disponibles en la web) es una furgoneta sumamente confiable y económica. Este modelo es clásico y muy común en España por su tamaño intermedio, que resulta muy sencillo de aparcar o almacenar en cualquier lugar. Asimismo, viene en presentaciones con 125 o 95 caballos de fuerza, perfectas para conducir por la ciudad.

Por otro lado, la Peugeot Boxer es, en definitiva, un modelo mucho más lujoso y por consiguiente, costoso. Aunque es una furgoneta considerablemente más grande que las anteriores, tiene un motor con 130 caballos de fuerza, lo que garantiza al conductor una buena circulación en ciudades o pendientes. Este automóvil también cuenta con sensores de parking trasero y control de velocidades.

Comprar furgonetas de segunda mano en M10Selection Si hay algo que caracteriza la labor de una compañía como M10Selection es la amplia cantidad de furgonetas y coches disponibles para los clientes. Todos y cada uno de los modelos se encuentran en perfectas condiciones y gozan de un año de garantía en caso de averías o problemas técnicos, garantizando tranquilidad a los compradores.

Asimismo, en todos los casos ofrece cuotas muy cómodas para que los clientes puedan adquirir sus furgonetas sin problema alguno, cancelando desde 215€ al mes. El servicio también incluye el cambio de nombre del vehículo totalmente gratis.

En Girona, hay pocas empresas que, como M10Selection, ofrezcan a sus clientes un amplio catálogo de furgonetas de segunda mano y ocasión aptas para todas las necesidades y presupuestos. Cada uno de los vehículos disponibles es seleccionado cuidadosamente gracias a su versatilidad y calidad, garantizando un servicio completo y profesional a los compradores.

