Economía Responsable es un comparador financiero que ayuda a saber qué préstamos van más acorde con cada necesidad individual

miércoles, 6 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

Para la aprobación de los préstamos, es necesario cumplir una serie de requisitos, que varían según la entidad bancaria. Los préstamos se han consolidado como una de las mejores alternativas en España para aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes, pero quieren realizar viajes o necesitan adquirir bienes materiales como automóviles o reformas, entre otras cosas.

Si se cumple con los requisitos, se puede obtener la cantidad de dinero solicitada y se tendrá que ir pagando, en un tiempo determinado, con intereses y comisiones. Economía Responsable puede ser una alternativa para encontrar de una forma muy sencilla uno de los mejores préstamos personales de España.

Actualmente, los préstamos personales son unos de los productos financieros más solicitados en nuestro país por las personas naturales que desean cubrir un sinfín de necesidades de índole económica. Para elegir la opción más viable, es aconsejable acudir a un comparador de productos financieros como Economía Responsable, que ofrece una lista de los préstamos más baratos de este 2021.

Para dar con el mejor préstamo, deben analizarse el Tipo de Interés Nominal (TIN) y la Tasa Anual Equivalente (TAE) que abarca el TIN, las comisiones y el plazo de la operación. En ese sentido, mientras más bajos sean los porcentajes del TIN y el TAE, más barato resulta el préstamo.

Younited Credit lidera la lista de las entidades más recomendadas de préstamos personales en Economía Responsable, con una oferta temporal TAE desde el 2,99%. Otra de las opciones más destacadas son los préstamos personales de Préstalo y Fintonic, el préstamo online Movistar Money, el préstamo personal de online de ING con TAE desde 4,06% para clientes y los préstamos personales del Banco Santander con TAE desde el 5,66% con nómina, entre otras.

Es muy importante comparar todos los bancos para conseguir los préstamos personales más baratos de España.

Solicitar préstamos online Solicitar más de un préstamo personal es posible, siempre y cuando la persona tenga la capacidad comprobada de cubrir sus deudas. Además, lo más recomendable es que dichas deudas no sobrepasen el 30% de los ingresos mensuales. Adicionalmente, existen una variedad de préstamos para diferentes finalidades: los hipotecarios, los préstamos para comprar vehículos, para remodelar el hogar, etc.

Un punto muy importante es que, en la actualidad, las entidades bancarias se han ido adaptando a la era tecnológica y ahora es posible solicitar préstamos de forma online desde cualquier lugar de España. Las personas que necesiten saber qué préstamo personal se adapta a sus requerimientos, pueden visitar la página web de Economía Responsable y ojear las comparaciones que realizan entre cada una de las entidades financieras.

