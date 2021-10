SunBahs proporciona una lista de consejos para limpiar las gafas de sol Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

Las gafas de sol son un accesorio de moda que aporta estilo, pero también son una herramienta que protege los ojos de los rayos del sol. Por este motivo, es muy importante limpiarlas adecuadamente y cuidarlas para que no se rayen.

Sin embargo, diariamente, se suelen limpiar gafas con pañuelos, camisas o papel desechable, pero es importante saber que estas son malas prácticas que deterioran la superficie en poco tiempo.

Para alargar la durabilidad del complemento, SunBahs, la marca de gafas de gran calidad, ofrece a los usuarios consejos básicos y útiles para limpiarlas sin que se estropeen.

Principales recomendaciones para limpiar las gafas de sol A lo largo del día, las gafas acumulan una gran cantidad de suciedad como polvo, huellas dactilares, grasa de la cara y otros agentes contaminantes que no permiten ver con claridad. Por esta razón, es necesario que las personas mantengan limpios los cristales para conservar su protección y no perder visibilidad.

SunBahs recomienda que no se limpien las gafas en seco porque, aunque no sean visibles, los cristales tienen partículas pequeñas duras. Estas, al frotar sin humedad, rayan la superficie y dejan marcas permanentes. En este caso, lo aconsejable es usar siempre agua y algún jabón neutro, enjuagar cuidadosamente y secar con un paño de microfibra.

Por otro lado, SunBahs afirma que el agarre de las gafas durante la limpieza también es clave para su mantenimiento. De hecho, es indispensable sostenerlas desde el puente central o el marco, ya que agarrarlas por otra zona puede debilitarlas. Asimismo, es necesario que la persona no exponga las lentes al sol durante muchas horas y que, una vez se dejen de usar, se guarden en su estuche original.

Ofertas exclusivas de gafas de sol en SunBahs Una compra inteligente es aquella en la que se adquiere un producto de calidad, duradero y versátil y esto es justo lo que ofrece SunBahs. Esta empresa es pionera en la elaboración de gafas con cualidades especiales para proteger la salud visual, sin descuidar la parte estética.

Con este fin, los modelos diseñados en cada colección aseguran la máxima protección contra los rayos UV y una buena claridad en la visión. Esto lo logran a través del uso de polímero CR39, el filtro solar UV400 y los cristales polarizados. En consecuencia, estas gafas solo dejan pasar entre el 8% y el 18% de luz, aspecto muy beneficioso.

Por otro lado, su material de fabricación es altamente resistente y, por eso, suele ser empleado para los ejemplares clásicos y modernos. Gracias a esa robustez, garantiza una larga vida útil a las gafas, siempre que se tengan los cuidados indicados y la limpieza apropiada.

Finalmente, cabe destacar que las gafas de SunBahs se pueden conseguir en España y otros países de Europa como Portugal, Francia, Italia y Gran Bretaña, entre otro, gracias a su servicio de envío. Todos los detalles de compra están disponibles en su página web.

