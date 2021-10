Ingeniería MASRED ¿Qué son las placas solares híbridas? Emprendedores de Hoy

En un contexto en el que las facturas eléctricas no dejan de crecer, resulta lógico indagar en el mercado en busca de empresas o sistemas que ofrezcan un servicio energético eficiente a precios competitivos. Una gran solución que se presenta ante esta necesidad es el uso de placas solares híbridas.

Quienes deseen invertir en este novedoso y eficiente sistema eléctrico encontrarán un gran apoyo en Ingeniería MASRED: un grupo de ingenieros profesionales especializados en el uso de paneles solares para maximizar el ahorro energético de cualquier propiedad.

Las ventajas que ofrecen las placas solares híbridas Aunque durante los últimos años se ha estado haciendo eco acerca de la revolución que suponen los paneles solares en general, lo cierto es que aún hoy en día muchas personas no conocen qué tan beneficiosos pueden llegar a ser los mismos para comunidades de propietarios, escuelas e incluso complejos empresariales.

Si bien una de las principales ventajas de usar placas solares híbridas es que cuidan el planeta al reducir drásticamente la generación de dióxido de carbono (CO2), también es cierto que pueden llegan a producir la misma cantidad de energía que 5 paneles solares comunes, lo que convierte a los paneles híbridos en una de las tecnologías solares más rentables del mercado.

Asimismo, además de producir suficiente electricidad para operar en edificaciones grandes, las placas solares híbridas pueden producir agua caliente de manera simultánea, por lo que tienen muchas aplicaciones en los sectores con un alto consumo térmico y eléctrico como por ejemplo residencias, hospitales y polideportivos, entre otros.

Ahorrar hasta un 30% de dinero en electricidad con Ingeniería MASRED Esta tecnología exclusiva, desarrollada por el grupo de ingenieros eléctricos altamente capacitados del grupo Ingeniería MASRED, supone una propuesta importante para establecimientos e instituciones con alta demanda térmica y eléctrica como hoteles, colegios u otros centros empresariales; asimismo, dependiendo de las necesidades puede ser viable para una vivienda más pequeña e incluso para un conjunto de propietarios.

Los usuarios de este sistema podrán observar desde sus dispositivos móviles los ahorros que consiguen con el sol. Esta tecnología, totalmente monitorizada permite ver en tiempo real la energía que genera un edificio, y los ahorros económicos conseguidos con la instalación de paneles híbridos.

Con el uso de las placas solares híbridas del grupo Ingeniería MASRED será posible disminuir entre un 20% y 30% la factura energética regular, lo que significa un ahorro considerable para cualquier propietario que quiera disminuir sus gastos de manera inteligente y ecológica.

