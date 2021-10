Parkimeter ofrece una alternativa a la zona azul para aparcar en Barcelona Emprendedores de Hoy

A pesar de que se pueden encontrar múltiples barrios con zona azul en toda la ciudad, existen opciones que no requieren invertir tanto tiempo en buscar una plaza de aparcamiento disponible y que son más económicas. Aun así, aparcar en Barcelona puede suponer un reto para cualquier visitante.

Una de las mejores alternativas es Parkimeter, una plataforma en la que el usuario puede, a través de la web o una aplicación móvil, buscar, comparar y reservar al mejor precio en los aparcamientos cercanos a la zona que desee visitar.

Encontrar aparcamiento en Barcelona de manera rápida y sencilla Barcelona es una de las ciudades más visitadas por los turistas a lo largo del año. Muchos de estos visitantes llegan a ella sin haber reservado previamente un lugar para aparcar y se encuentran con la difícil tarea de encontrar un sitio libre cuando se mueven por la ciudad.

Aparcar en la zona azul conlleva un límite de estacionamiento de 4 horas y, en ocasiones, encontrar una plaza disponible se convierte en una tarea casi imposible, sobre todo en el centro de la ciudad. Una de las opciones más recomendables para encontrar aparcamiento en Barcelona, sin perder tiempo ni dinero en el proceso, es utilizar la plataforma de Parkimeter. Esta empresa permite, desde su web o aplicación móvil, que las personas puedan buscar y comparar los precios de todos los aparcamientos disponibles en la zona que desean visitar, permitiéndoles reservar una plaza durante el tiempo que necesiten, lo que la convierte en una muy buena alternativa a la zona azul.

¿Cómo funciona Parkimeter? Reservar un aparcamiento mediante Parkimeter es un proceso sencillo que se realiza de forma totalmente online. Ingresando en su web o en su aplicación móvil, se busca la ubicación donde se necesita aparcar, colocando el nombre del hotel, la dirección deseada, un lugar turístico, etc. Después, hay que elegir la fecha y hora de entrada y salida que se utilizará el aparcamiento y proceder a la búsqueda.

Parkimeter mostrará todos los aparcamientos disponibles cerca del lugar con los precios correspondientes de cada uno. A continuación, el usuario tendrá que elegir el que más le convenga para hacer la reserva. Una vez hecha, se realiza el pago y, tras su confirmación, se envía un código al cliente que será el que tendrá que mostrar al encargado del aparcamiento en el momento de querer acceder al lugar.

Parkimeter es una solución recomendable para no perder tiempo innecesariamente buscando aparcamiento en Barcelona. Esta alternativa a la zona azul muestra aparcamientos bien protegidos y con sistemas de seguridad que mantendrán siempre a salvo el vehículo del usuario.

