Aumentar la visibilidad de las farmacias gracias a Instagram de la mano de la experta en marketing digital Marta Basterra

martes, 5 de octubre de 2021, 15:11 h (CET)

Llevar una farmacia al mundo digital supone un avance muy importante para la industria farmacéutica hoy en día, puesto que millones de personas están presentes en internet y, específicamente, en las redes sociales. Esto hace que resulte necesaria la presencia de las farmacias en las redes sociales para llegar así a un mayor número de clientes potenciales.

La red social que mayor presencia online tiene en la actualidad en este sector es Instagram Una buena estrategia en esta red social es imprescindible para aumentar la visibilidad de las farmacias y potenciar el negocio farmacéutico y Marta Basterra, experta en marketing digital para farmacias y clínicas, brinda a sus clientes las herramientas necesarias para lograr dominar esta red social. Saber utilizar bien las redes sociales de una farmacia supone una gran ventaja para aumentar su visibilidad, generar confianza, ganar la confianza del cliente hacia la farmacia y potenciar sus ventas. Por lo tanto, uno de los primeros aspectos a definir será decidir en qué red social quiere la farmacia tener presencia y establecer una buena estrategia en las redes sociales que elija.

En este sentido, Marta Basterra ofrece una formación específica para aprender a dominar el Instagram de la farmaciaen la que pone a disposición de los miembros del equipo de la farmacia el paso a paso para utilizar esta red social como un auténtico profesional.

Desde un módulo inicial de introducción para descubrir como funciona esta red social hasta módulos mucho más avanzados como analítica y automatización del contenido en redes para ahorrar tiempo y dejar depender de agencias de marketing generalistas que no dan resultados. La finalidad principal de tener presencia online en una farmacia es transmitir el consejo farmacéutico ayudando a sus clientes a mejorar su salud, así como presentar al cliente los productos y servicios disponibles de la farmacia para generar confianza y fidelidad entre sus clientes actuales y sus futuros clientes.

El mensaje de la farmacia debe promover la salud Aprender a gestionar las redes sociales de una farmacia y dominar el gran potencial que tienen estas ayudará a adecuar el vocabulario a la hora de dar el mensaje, que no debe ser otro que promover la salud, para generar más confianza en el cliente.

Marta Basterra tiene disponible del único curso online de Instagram para farmacias. El curso está dirigido para farmacéuticos titulares, adjuntos, técnicos y auxiliares de farmacia. Durante la formación, el alumno aprenderá a gestionar el Instagram de la farmacia como un auténtico profesional para así conseguir atraer nuevos clientes. También aprenderá a crear contenido de calidad que le ayude a diferenciarse de su competencia. Marta, de hecho, expone los errores más frecuentes que se realizan en las cuentas de Instagram de farmacias desde un recopilatorio en forma de vídeo sobre Instagram para profesionales farmacéuticos que se popularizó en el sector.

Una vez finalizado el curso, cualquier miembro del equipo de la farmacia sabrá utilizar Instagram como un auténtico profesional, consiguiendo mayor visibilidad y llegando a muchas más personas que de forma offline sería inviable.

Gracias a la formación online impartida por la profesional del marketing digital Marta Basterra, los propietarios de las farmacias podrán tener presencia online de la manera más exitosa posible sin la necesidad de contratar a una empresa de marketing de la que depender para hacer ciertas tareas.

