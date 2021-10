La app Order In marca la diferencia en el sector de la restauración con su carta y sistema de pago digitales Emprendedores de Hoy

Ir a un restaurante, bar o local de comida rápida en España se ha convertido en una experiencia más gratificante y cómoda a raíz de la aparición de Order In, una aplicación cada día más popular entre propietarios del sector de la restauración y sus clientes.

El modelo de Order In ha creado grandes diferencias entre el servicio tradicional, en el cual el camarero toma nota del pedido y luego trae la cuenta, y un sistema de gestión automatizado, más informado y rápido, que aporta beneficios a los comensales y al local.

Más allá del esquema de carta y sistema de pago digitales, Order In es un sistema integral de pedidos y herramientas para que el empresario pueda administrar mejor su negocio. Por otro lado, los clientes tendrán también la facilidad de ordenar y pagar desde sus dispositivos móviles, a través de los cuales podrán acceder a más información sobre los ingredientes, alérgenos, cambios en la disponibilidad de platos, promociones especiales, restaurantes más cercanos a su ubicación, y mucho más.

Un cambio total en la gestión de un restaurante Order In ofrece al propietario del restaurante dos opciones: crear una carta interactiva totalmente gratis, o permitir además pedidos y pagos digitales con el sistema de gestión interna. Esta alternativa aportan beneficios como mayor rentabilidad; mayor consumo de bebidas y comida y por tanto del ticket medio; mayor rotación de las mesas; más información al instante sobre las preferencias de los clientes y, en general, una marcada diferenciación respecto a la competencia.

La adopción de la opción “Pedir y pagar” es más completa y favorable para la empresa, al permitir la reducción de hasta un 70% de la carga de trabajo,tanto administrativo como operativo, y la posibilidad de que el personal pueda dedicarse a tareas cuyo valor genere alto impacto para el crecimiento del negocio.

Beneficios tanto para el restaurante como para los clientes En cuanto a las ventajas de Order In para los comensales, destaca la reducción de los tiempos de espera, tanto para pedir inicialmente, como para pagar al final, el pago desde el móvil con la posibilidad de fraccionar la cuenta, pudiendo pagar cada comensal lo que ha pedido o la parte de los productos compartidos, y un mayor distanciamiento, como ventaja sanitaria.

La dinámica comienza cuando los clientes escanean con sus teléfonos el código QR, único para cada mesa. Al instante, semostrará el menú actualizado con las ofertas del día, el precio, las opciones de personalización, y muchos más datos de utilidad para elegir el pedido, cuyo contenido llegará directamente al punto de recepción de comandas digitalizadas del restaurante, donde se ordenará la preparación. Al final de su estancia, el visitante pagará a través de la aplicación, comprobando todas las ventajas de este sistema eficiente y seguro.

Order In es una puerta a un mundo de facilidades que retan a cualquier restaurante a adentrarse en la era digital. Un servicio más rápido, cómodo y más informado espera a propietarios y clientes, quienes se percatarán desde la primera experiencia de las importantes diferencias entre este método y el servicio tradicional.

