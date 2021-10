Las reformas de cocinas asequibles de Lautoka Urbana Emprendedores de Hoy

Renovar la cocina es el sueño de muchas personas. No obstante, frecuentemente, los altos precios de los servicios de reformas no motivan a los interesados a llevarla a cabo. Esta zona en específico se establece como uno de los espacios más destacados de cualquier hogar.

Sin embargo, estas personas deben tener en cuenta que ahora sí que es posible encontrar compañías que realicen reformas a precios asequibles.

Este es el caso de Lautoka Urbana, una empresa familiar ubicada en Barcelona que, durante más de 15 años, se ha dedicado a la realización de reformas de cocinas de excelente calidad, sin contratiempos y a precios competitivos. De hecho, respetando los presupuestos más ajustados, la empresa será capaz de crear cocinas de ensueño.

El coste de una reforma varía dependiendo de las características del espacio Es complicado emitir el precio exacto de una reforma en España sin conocer las especificaciones y necesidades del proyecto. De hecho, el coste podrá variar dependiendo de las medidas de la cocina, el estilo de diseño que se busque y el tipo de tecnología con la que quiera contar el cliente.

A pesar de esto, en el mercado se manejan precios estimados de reformas, teniendo en cuenta el tamaño del espacio a renovar. De media se necesitarán al menos 10.500 € para cambiar una cocina de 4 m². Por otro lado, una reforma de una de 12 m² tendrá un coste aproximado de 25.000 €, pero es importante saber que es posible encontrar precios mucho más económicos si se investiga bien. De esta forma, también hay que tener en cuenta que la cantidad final la emitirá la compañía de reformas.

En este caso, Lautoka Urbana es una de las mejores opciones para llevar a cabo cualquier reforma. Esto se debe a su amplia experiencia y a todos sus años de actividad, en los cuales ha realizado cocinas nórdicas, minimalistas, americanas e industriales, entre otras.

Solicitar un presupuesto personalizado con Lautoka Urbana Una de las razones por las que miles de personas confían en la empresa es por su excelente trato al cliente y su cercanía. Con este fin, se centran en solventar dudas y ayudar a los solicitantes a tomar la decisión más adecuada para sus necesidades y su nivel económico.

Además, sin salir de casa, cualquier persona interesada en una reforma de cocina podrá solicitar un presupuesto gratuito online a la empresa. Después, su equipo profesional se encargará de tomar las medidas exactas del espacio para, posteriormente, ofrecer un pre-proyecto. Este contará con un modelo en 3D para que el cliente pueda tener una idea clara de cuál será el resultado final.

En conclusión, Lautoka Urbana es una de las mejores compañías en Barcelona para ejecutar una reforma de cocina de manera profesional. De hecho, no solo garantizarán acabados bonitos y de calidad, sino que también se ocupan de diseñar un espacio cómodo y funcional para que la familia se reúna a cocinar, comer o pasar tiempo de calidad juntos.

