La empresa Vaciados Juanma se encarga del vaciado de locales en la zona de Valencia, Castellón y Alicante

martes, 5 de octubre de 2021, 16:41 h (CET)

Cuando hay que mudarse de lugar o desalojarlo el hecho de tener que desmontar, empaquetar, retirar y trasladar todos los muebles resulta una tarea complicada. Existen empresas especializadas en el vaciado de locales como Vaciados Juanma, con más de 20 años de experiencia en el sector que se encargan de vaciar el establecimiento en estas situaciones.

Esta compañía asegura un servicio altamente profesional en toda la zona de Valencia, Castellón y Alicante. También actúan en pueblos cercanos a Valencia, como Alzira, Gandía, Manises, Torrente, Carcagente, Segorbe, etc.

Solución rápida y sencilla para vaciar pisos y locales con Vaciados Juanma Vaciados Juanma pone a disposición de la persona que lo necesite los servicios de retirada de enseres de cualquier establecimiento. La empresa está especializada en la desocupación de pisos y en el desmontaje y el retirado de muebles, electrodomésticos y todo tipo de materiales. Después de terminar el vaciado, la compañía se encarga de depositar los bultos en vertederos autorizados, sin que el cliente deba hacerse cargo de nada.

La empresa brinda estos servicios de manera profesional, manejando precios muy competitivos dentro del sector. Además, tienen una opción de vaciado gratuito, en caso de que los objetos a retirar tengan un valor que pueda amortizar el precio del servicio, tales como libros y muebles antiguos, monedas, etc. De esta manera, el cliente podrá completar el vaciado de su local sin estrés ni complicaciones, de una forma eficiente y con la garantía que asegura Vaciados Juanma.

Compromiso con el cliente y respeto por el medioambiente A lo largo de su trayectoria, Vaciados Juanma ha mantenido un firme compromiso con el cliente, encargándose de todo el trabajo de logística que se requiere para vaciar un local. Asimismo, su servicio integral se preocupa de llevar a cabo el trabajo de pintura, limpieza, reforma y las reparaciones que el cliente necesite para dejar el local en las mejores condiciones para su próximo inquilino.

Por otro lado, el trabajo de esta empresa también se enfoca en la sostenibilidad y el compromiso con el medioambiente, ya que Vaciados Juanma recicla la gran mayoría de todos los muebles que recogen. Los enseres se utilizan para su reventa o para llevarlos a compañías especializadas en reciclaje de materiales, con el fin de transformar las piezas no reutilizables en objetos útiles.

Aquellas personas que elijan los servicios de esta empresa para el vaciado de locales, se beneficiarán de su amplia disponibilidad, ya que trabajan de lunes a domingo e incluso en horarios especiales, para cubrir las necesidades de quienes necesitan un vaciado urgente.

