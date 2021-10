La inmobiliaria Cano & Pujol dispone de un gestor de portales para el posicionamiento óptimo de las viviendas Emprendedores de Hoy

Debido a la gran cantidad de personas que realizan constantemente búsquedas sobre compra y venta de propiedades, cada día se hace más importante publicar una vivienda, no solo en la web sino en los portales inmobiliarios tanto nacionales como internacionales.

Por este motivo, es recomendable el uso de un gestor de portales, con la finalidad de optimizar y posicionar la propiedad para que destaque frente a los otros inmueblesy llegue al mayor número de posibles compradores La agencia inmobiliaria Cano & Pujol Prime Real Estate cuenta con un sitio web optimizado para posicionar de forma eficiente una propiedad en Internet y mejorar así la venta o el alquiler de las propiedades de sus clientes en España.

Cano & Pujol: posicionar en la web y en los portales inmobiliarios de forma eficiente la venta o alquiler de una vivienda Actualmente, las herramientas digitales son indispensables para vender cualquier propiedad en España, ya que muchas personas prefieren buscar en Internet la vivienda que desean comprar. Esto se debe a los beneficios que la web y los portales ofrece a los usuarios,como la comodidad de poder buscar desde cualquier lugar y dispositivo, tomarse el tiempo que deseen para mirar todas las propiedades, etc.

Cano & Pujol, como agencia inmobiliaria moderna e innovadora, ofrece a sus clientes un gestor de portales para que anuncien su propiedad. Dicho gestor se encuentra debidamente optimizado para posicionar la vivienda en los primeros resultados de los motores de búsqueda en Internet. De esta manera, se incrementa el número de personas que ven la publicación. Además, debido a que la empresa usa estrategias de marketing digital, aumenta la probabilidad de cerrar la venta en poco tiempo.

¿Qué beneficios tienen los gestores de portales para el comercio de una vivienda? Una de las funciones que más destaca a la hora de buscar una propiedad en un portal inmobiliarioes la opción de realizar búsquedas avanzadas con filtros incluidos. Estos permiten a cualquier usuario encontrar exactamente lo que desea y especificar el tipo de propiedad, provincia, región o dirección de calle y el tipo de oferta. También ofrecen la posibilidad de escoger el mínimo y máximo de precio a pagar, por lo que las personas encuentran la vivienda que realmente se adapta a su presupuesto.

Cano & Pujol, además de poseer todas estas herramientas digitales y funciones avanzadas, incluye opciones para seleccionar la cantidad de baños del hogar, habitaciones y tamaño de superficie mínimo, entre otros. La empresa, además de poseer todas estas herramientas digitales y gracias a la figura del gestor de portales, consigue que su propiedad se posicione y destaque del resto acelerando los plazos de venta. Como resultado, los propietarios de la vivienda en venta consiguen clientes potenciales que tengan una mayor disposición para cerrar con éxito la compra o alquiler de la misma.

