El mainframe es fundamental para impulsar la innovación y el crecimiento digital, según una encuesta de BMC

martes, 5 de octubre de 2021, 16:35 h (CET) Las nuevas soluciones ayudan a los clientes a mejorar la calidad del software, reducir el riesgo y aumentar la resiliencia BMC, líder mundial en soluciones de software para la Empresa Digital Autónoma, ha anunciado los resultados de su 16ª encuesta anual sobre el mainframe y las nuevas y ampliadas capacidades dentro de las carteras BMC AMI (Automated Mainframe Intelligence) y BMC Compuware para prestar soporte pleno a los clientes a medida que avanzan en sus procesos de transformación digital.

La encuesta revela que las organizaciones líderes están invirtiendo en el mainframe, innovando con DevOps e integrando sistemas y equipos para impulsar la transformación digital. Las últimas soluciones de BMC ayudan a las empresas a abordar estas prioridades y más con mejoras que hacen hincapié en la calidad del software para reducir riesgos, detectar más rápidamente las causas de los problemas de rendimiento y automatizar problemas complejos como puede ser el cumplimiento de normativas.

Impulsar la innovación de mainframe para el crecimiento del negocio

Tras entrevistar a más de 1.300 ejecutivos y profesionales técnicos de todo el mundo, está claro que el mainframe continuará siendo fundamental para impulsar los negocios digitales en un mundo difícil de predecir. Entre las conclusiones cabe destacar:

El 92% considera el mainframe como una plataforma para el crecimiento a largo plazo y nuevas cargas de trabajo.

El 86% de los negocios de gran tamaño esperan que MIPS crezcan, mientras que el 72% de ellas tienen más de la mitad de sus datos en el mainframe. El 66% de los encuestados son grandes defensores del mainframe e invierten en nuevas tecnologías como AIOps e inteligencia artificial/aprendizaje automatizado (AI/ML), innovan para satisfacer las crecientes demandas digitales con DevOps e integran el mainframe en la TI de la empresa.

El 19% de los encuestados están rezagados en mainframe, manteniendo su inversión plana; obtienen menos valor en las nuevas tecnologías de la plataforma y tienen un crecimiento bastante modesto en los datos y aplicaciones del mainframe. Las pruebas automatizadas shift-left permiten una entrega más rápida con mejor calidad

Las organizaciones están actuando rápidamente para mantenerse al día con la creciente demanda de nuevas aplicaciones y servicios que brinden una mejor experiencia a los usuarios internos y externos. Según la encuesta:

El 39% de los encuestados cita la modernización de las aplicaciones como principal prioridad.

El 88% de las empresas líderes quiere actualizar las aplicaciones con mayor frecuencia, y el 40% lo quiere hacerlo cada semana o cada dos semanas. El 43% de las empresas líderes quieren mejorar la calidad de las aplicaciones con DevOps.

El 80% de las empresas líderes obtienen valor de su adopción de DevOps en mainframe en un año o menos. En respuesta a estas demandas y a los encuestados que citan la automatización de pruebas como una capacidad necesaria, BMC ha ampliado las capacidades de pruebas automatizadas por turnos en la solución BMC Compuware Topaz for Total Test. Los equipos de desarrollo ahora pueden acelerar la entrega de innovaciones porque al entorno de prueba llegan menos defectos. Las pruebas manuales que antes tardaban días en completarse, ahora se pueden realizar en horas. En combinación con la solución BMC Compuware zAdviser, los profesionales de DevOps de mainframe de todos los niveles pueden identificar errores y defectos en una etapa más temprana del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), cuando son menos costosos de solucionar.

"El Mainframe sigue siendo el sistema preferido para las empresas que necesitan un alto rendimiento de transacciones con confiabilidad garantizada y datos consistentes. A medida que los datos de mainframe se vuelven cada vez más complejos con nuevos usos para aplicaciones web y móviles, la necesidad de adopción de DevOps del mainframe y de soluciones de monitorización impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) aumenta exponencialmente", señala Stephen Elliot, vicepresidente de grupo de I&O, Cloud Operations y DevOps de IDC. "Las organizaciones que aprovechan el mainframe deberían adoptar soluciones modernas de DevOps y AIOps que mejoren la visibilidad y la gestión en toda la cadena de software y servicios hasta el usuario final."

AI/ML permite la innovación y mejora el rendimiento

Las empresas siguen invirtiendo en AI/ML para acelerar la detección y el análisis, al tiempo que simplifican los flujos de trabajo. Según la encuesta, los comercios de mayor tamaño priorizaron la implementación de AI/ML, y el 57% de los líderes de mainframe redujeron la necesidad de habilidades especializadas con AIOps. La tendencia hacia la implementación de nuevas tecnologías en los mainframes también ha repuntado, con un 36% que lo cita como una fortaleza clave (un 11% más desde 2019).

La solución BMC AMI Ops ahora incluye más capacidades de detección y análisis de AI, que están totalmente automatizadas con notificaciones en tiempo real y mejoras en la interfaz de usuario (UI) de próxima generación para acelerar los tiempos de respuesta ante posibles incidentes. Los usuarios pueden detectar una gama más amplia de problemas, descubrir más causas raíz antes y responder a los problemas de rendimiento de forma más rápida con la lista ampliada de soluciones y los flujos de trabajo simplificados.

El cumplimiento automatizado garantiza una postura de seguridad activa

La seguridad fue la prioridad más citada por los encuestados por segundo año consecutivo (61%). El 63% de los líderes de mainframe están haciendo de la seguridad y el cumplimiento una prioridad máxima, y también son un 85% más propensos que los rezagados a enviar datos de mainframe a un SIEM empresarial. Además, los líderes agilizan el desarrollo y refuerzan la seguridad en toda la empresa: el 42% tiene z/OS® Connect:Enterprise® en producción.

Aunque el mainframe es intrínsecamente seguro, el cambio al teletrabajo que se produjo el pasado año demostró que las defensas basadas en perímetro ya no son suficientes y que un enfoque activo es esencial para garantizar la protección. Las mejoras de la solución BMC AMI Security permiten a los equipos ejecutar automáticamente las auditorías de la Guía de Implementación Técnica de Seguridad (STIG) de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa (en inglés DISA, Defense Information Systems Agency). Esta capacidad evita la desviación de cumplimiento a través de alertas automáticas en tiempo real sobre los cambios en la configuración y elimina las vulnerabilidades de configuración que los hackers pueden explotar.

"Los resultados de la encuesta, que fueron validados en sus inicios con clientes y analistas, son muy claros: los profesionales ejecutivos y técnicos confían en que el mainframe sigue siendo una parte clave de su éxito digital", ha asegurado John McKenny, vicepresidente senior y director general de , Intelligent Z Optimization and Transformation de BMC. "Las innovaciones que hemos entregado hoy como parte del 28º lanzamiento trimestral de nuestro equipo ayudan a los campeones del mainframe a seguir utilizando la plataforma para impulsar un valor significativo y capacitar a otros para utilizar el mainframe como motor de la innovación digital."

