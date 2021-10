La inversión en formación marcará la ventaja competitiva de las empresas

Los Hero Programs de The Valley han sido diseñados específicamente para que los empleados puedan formarse a su ritmo y con total flexibilidad a través de aprendizajes breves y concisos aplicables al día a día La formación continua es hoy en día el mejor aliado para el éxito de los profesionales y las empresas, sobre todo en el ámbito digital y tecnológico en el que los métodos de trabajo avanzan a una velocidad vertiginosa. Así, aquellas empresas que apuesten e inviertan en formar a sus equipos con las capacidades digitales necesarias para que estos sean capaces de innovar en el negocio, trabajar de la forma más eficiente posible y aportar nuevas soluciones, jugarán con ventaja competitiva.

Además, el contexto actual, en el que gran parte de las empresas se encuentran en un formato de trabajo híbrido, se presenta como un modelo ideal para compaginar el trabajo con el estudio. Y es que el ahorro de tiempo en desplazamientos que permite el trabajar desde casa y el menor desgaste energético que conlleva, ofrece a los profesionales más tiempo libre para formarse. En este sentido, las empresas deben aprovechar estas ventajas para motivar a sus empleados a que inviertan ese tiempo en formación, y poner en marcha planes formativos internos es una solución ideal, que, además, aumenta el engagement del equipo con la empresa y la productividad de los profesionales. De hecho, existen programas diseñados específicamente para que los empleados puedan formarse a su ritmo y con total flexibilidad gracias al microlearning. Ejemplo de ello son los Hero Programs de The Valley, programas que no interrumpen, sino que acompañan el trabajo motivando a los profesionales a través de aprendizajes breves y concisos aplicables al día a día.

Las cosas están cambiando y ahora se buscan profesionales más líderes, autónomos y capaces de trabajar en entornos agiles. Sobre todo, en los sectores que se encuentran en pleno proceso de transformación, y necesitan profesionales capaces de responder a los retos que plantea la digitalización. Así, que las empresas inviertan en formación para sus empleados, es una necesidad cada vez más inminente por todas las ventajas y beneficios que ello conlleva. Los expertos del ecosistema digital The Valley explican algunas de ellas:

Profesionales más motivados y comprometidos con la empresa: ofrecer valor añadido a los empleados a través de la formación es crucial para que estén motivados y satisfechos en el trabajo, además de comprometidos y alineados con los valores y la misión de la empresa. Por un lado, se ofrece a los profesionales la posibilidad de seguir reforzando sus perfiles con nuevas habilidades y conocimientos, mientras que las empresas se benefician de contar con equipos preparados, además de una mayor capacidad de retener y fidelizar a su talento.

La innovación, el valor incalculable para lograr mejores resultados de negocio: el hecho de contar con profesionales formados con los conocimientos más innovadores y las últimas tendencias de cada sector aporta a la empresa un valor incalculable. Y es que, al fin y al cabo, el éxito y los resultados de una empresa dependen del trabajo que hagan sus equipos y de las capacidades que estos tengan para trabajar de forma eficiente y productiva e idear soluciones innovadoras para optimizar recursos y cumplir objetivos. Así, formar a los empleados permitirá conseguir mejores resultados de negocio, al mismo tiempo que las empresas pueden beneficiarse de formaciones bonificables que den valor al empleado, como los Hero Programs de The Valley que son 100% bonificables.

Impulso de la digitalización y el uso de tecnologías: el uso de herramientas digitales y de tecnologías disruptivas, además de las nuevas metodologías de trabajo innovadoras y ágiles, están protagonizando el contexto laboral postpandemia. Todos los sectores de negocio se encuentran ahora en un entorno de cambio continúo afectados por la digitalización, algo que ha puesto -aún más- en evidencia la necesidad que existe de que los profesionales cuenten con habilidades digitales para desenvolverse en un entorno de transformación digital. Así, son necesarias hard skills como conocimientos en negocios digitales, transformación digital análisis de datos o inteligencia artificial, pero también otras habilidades blandas o soft skills como la capacidad de adaptación al cambio, la creatividad y la proactividad.

Formación ad-hoc y personalizada según las necesidades de cada empresa: la oferta de empleo en el ámbito digital y tecnológico es cada vez mayor. Son muchas las empresas que se encuentran en búsqueda de especialistas en negocios digitales, analítica de datos, ciberseguridad o gestión de productos digitales, pero no consiguen a perfiles que cuenten con los conocimientos y habilidades específicas requeridas para desarrollar esos trabajos. Ante este reto, una gran solución es implementar en la empresa formación in company, a través de la cual se pueden crear programas personalizados a medida para formar a los empleados con las capacidades necesarias, o incluso, a nuevos miembros que quizás cuenten con algunos de los requisitos del puesto pero que necesiten refuerzos. The Valley, por ejemplo, ofrece a las empresas la oportunidad de crear programas ad-hoc especializados en diversas disciplinas del ámbito digital. Estos programas se personalizan según las necesidades de formación de cada compañía y se realizan en formato asíncrono, que permite total libertad para poder atender la agenda del trabajo y compatibilizarlo con el desarrollo formativo, pudiendo adaptar el momento que dedica a formarse de forma 100% flexible.

Mayor conciliación laboral y personal: que los trabajadores puedan formarse en su horario laboral, es un beneficio que les permite mayores facilidades para conciliar su trabajo, su formación y su vida personal, algo que, de otra forma, les ocuparía horas fuera de su jornada laboral y les limitaría para planes de ocio, tiempo familiar, u otras actividades. Así, esta fórmula tiene como resultado, profesionales más preparados para llevar a cabo el trabajo, motivados porque tienen buenas medidas de conciliación y comprometidos con la empresa que se preocupa por el empleado.