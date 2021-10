El comparador financiero Economía Responsable precisa de una lista con las cuentas bancarias más destacadas y libres de comisiones Emprendedores de Hoy

martes, 5 de octubre de 2021, 10:49 h (CET)

El comparador de productos financieros Economía Responsable ofrece la posibilidad de conocer fácilmente todas las cuentas bancarias gratis de España. Una cuenta bancaria es un contrato financiero entre una persona y un banco. En España, existen diversos tipos de cuentas bancarias según el requerimiento y escoger la más adecuada depende de las necesidades de cada individuo.

Los interesados en abrir una cuenta pueden despejar sus dudas y obtener información relevante sobre qué alternativa escoger. Además, esta página web pone a disposición de los visitantes un listado con las cuentas bancarias más destacadas de este año 2021, especificando las características de cómo ayuda cada una para poder sacar conclusiones.

¿Qué hay que saber sobre cuentas bancarias? En la página web de Economía Responsable, se manifiestan las diferentes utilidades de las cuentas bancarias. Estas son ideales para aquellas personas que se han puesto como objetivo ahorrar, para las que quieren optar a un préstamo o para aquellas que no se sienten seguras guardando dinero en efectivo en su casa.

Existen varios tipos de cuentas bancarias y los fines de cada una de ellas están explicados en este comparador financiero. Asimismo, Economía Responsable hace hincapié en el hecho de que las cuentas online se han convertido en una atractiva opción, sobre todo para la población más joven que prefiere realizar sus operaciones desde un móvil o un ordenador.

Por otro lado, la página web puntualiza una de las cosas que los ciudadanos deben saber antes de abrirse una cuenta bancaria. Los bancos de España, en muchas ocasiones, cobran comisiones por sus servicios y el porcentaje varía de acuerdo a cada entidad. Por este motivo, los interesados deben asesorarse muy bien previamente.

Una opción para abrir cuentas bancarias son también los llamados neobancos. Estas entidades ofrecen cuentas sin comisiones, tarjetas para retirar dinero de los cajeros de todo el mundo y además servicios de cashback para ahorrar todos los meses.

¿Qué ventajas aporta una cuenta bancaria? Tener una cuenta bancaria tiene muchas ventajas. De hecho, en España resulta indispensable para facilitar muchos procesos como cancelar los recibos o comprar con tarjeta de débito o crédito. Por otra parte, las cuentas bancarias resultan imprescindibles a la hora de solicitar un préstamo, ya que a través de ellas los bancos pueden comprobar la solvencia de un individuo.

Lo mejor de todo es que abrirse una cuenta en un banco de España no tiene mayor complejidad y los requisitos suelen ser muy pocos. En ese sentido, Economía Responsable precisa de una lista con las cuentas bancarias más destacadas y libres de comisiones, tales como la cuenta online sin comisiones del BBVA, la cuenta One del Banco Santander, la cuenta nómina sin comisiones Bankinter, la cuenta clara sin comisiones de Abanca, entre otras.

