La clínica Élite Capilar permite realizarse un injerto capilar sin cicatriz en Alicante

martes, 5 de octubre de 2021, 12:00 h (CET)

Sufrir de alopecia es un problema que, aunque resulta bastante común en hombres y mujeres mayores de 40 años, no deja de ser incómodo. Tener grandes zonas de la cabeza sin cabello puede afectar negativamente a la autoestima de las personas, haciéndolas sentir inseguras y poco atractivas.

Afortunadamente, los avances tecnológicos han permitido crear tratamientos estéticos altamente efectivos e indoloros para este tipo de padecimientos. Uno de los más conocidos y exitosos actualmente es el injerto capilar sin cicatriz realizado en Alicante por la clínica Élite Capilar. Esta se posiciona como una de las mejores opciones para llevar a cabo este tipo de procedimientos gracias a la efectividad de sus tratamientos y la experiencia de su equipo de trabajo.

El tratamiento definitivo para la alopecia Muchas personas sienten miedo de realizarse un injerto capilar para combatir la ausencia o caída masiva del cabello. Si bien en líneas generales resulta un procedimiento bastante sencillo, uno de los mayores temores de los candidatos a realizarse esta cirugía son las posibles cicatrices que puedan quedar en el cuero cabelludo posteriormente.

Para aquellos pacientes preocupados por este y otros efectos secundarios, la técnica de Injerto Capilar Zafiro FUE supone una solución perfecta para combatir la alopecia. Este tratamiento es totalmente indoloro y muy poco invasivo, ya que está realizado con el bisturí punta de zafiro, un novedoso instrumento quirúrgico capaz de conseguir resultados eficientes sin maltratar la piel del paciente.

Con el Injerto Capilar Zafiro FUE es posible tener un postoperatorio sencillo, ya que el procedimiento no requiere de suturas y reduce la formación de costras. El procedimiento abre microcanales para una mayor precisión al realizar los injertos, permitiendo obtener un resultado más natural, con mayor implantación por centímetro cuadrado.

Intervención capilar sin cicatriz en Alicante La clínica Élite Capilar brinda atención profesional y personalizada, tratando a cada uno de los pacientes de manera integral para conseguir los mejores resultados.

Para llevar a cabo un injerto capilar sin cicatriz es necesario que el paciente acuda a una primera cita de evaluación, donde será analizado genéticamente y obtendrá un diseño estético de la zona a implantar. Durante el postoperatorio, el paciente contará con asesoría personalizada y una línea telefónica durante la primera semana para presentar dudas con respecto a los cuidados necesarios.

En definitiva, la clínica Élite Capilar se posiciona como una de las mejores en la provincia de Alicante para realizar estos novedosos procedimientos, que actualmente se encuentran en tendencia y son altamente solicitados en todas las clínicas capilares.

