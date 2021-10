Peritajes y Mediación, la figura clave del perito para gestionar las denuncias dentales Emprendedores de Hoy

martes, 5 de octubre de 2021, 15:41 h (CET)

La mala praxis odontológica es una situación más común de lo que parece. Lo utópico es que las personas nunca se vean involucradas en una situación como esa. Sin embargo, si alguien es víctima de negligencia dental se recomienda acudir lo más pronto posible con un abogado.

Al llevar el incidente a instancias legales, es necesario realizar un informe pericial especializado. Entre los despachos de abogados que se destacan en el área de denuncias dentales se encuentra Peritajes y Mediación. Tanto sus servicios como su reputación son ideales para confiar y llevar a cabo trámites legales como este.

El proceso para hacer denuncias dentales Las denuncias de este tipo son llevadas a cabo debido a la negligencia de muchos dentistas a la hora de realizar su trabajo. Entre los casos más comunes de mala praxis se encuentran los tratamientos y técnicas inadecuadas, aplicación incorrecta de un tratamiento o un desconocimiento total del área. Otros casos incluyen situaciones en las que el profesional no tenga en cuenta el historial médico de su paciente. La extracción equivocada de una pieza dental o incluso la mala aplicación de la anestesia también son parte de los errores que los pacientes pueden y deben denunciar.

Una mala práctica desencadena malestar y dolencias en los afectados, en ocasiones podría significar un riesgo de muerte, por lo que es fundamental que el interesado busque asistencia legal de manera oportuna. Un jurista de Peritajes y Mediación puede orientar en el proceso.

¿De qué se encarga Peritajes y Mediación? Los trámites y denuncias legales son muy comunes y ocurren a diario. Por eso, es recomendable contar con un abogado o un despacho de legistas confiable. No solo debe tener buena reputación, sino también contar con diferentes especializaciones. De esta manera, los clientes podrán acudir al mismo lugar cada vez que se presente una situación irregular.

Por su parte, Peritajes y Mediación cuenta con más de 30 años de experiencia. Brindan un trato personalizado, rapidez y precios competitivos. Además, este despacho está visado por el Colegio de Peritos Judiciales.

Se especializan en peritajes judiciales, mediación (procedimiento llevado a cabo por mediadores titulados y acreditados) y tasaciones. Asimismo, cuentan con un amplio equipo de abogados y detectives.

Entre todas las especializaciones del despacho, las denuncias dentales han tomado un lugar importante debido a lo común que suelen ser. Sus abogados cuentan con el conocimiento y destreza necesaria para llevar a cabo este tipo de trámites. Si se es víctima de una negligencia dental es ideal acudir rápidamente a estos abogados de confianza.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.