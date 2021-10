Miwuki Pet Shelter, la plataforma para la adopción y apadrinamiento de animales Emprendedores de Hoy

Adoptar una mascota es un paso muy importante para cualquier familia. De hecho, durante los últimos años ha incrementado la cantidad de animales rescatados. No obstante, en muchos casos, los dueños no estaban preparados para cuidar de las mascotas, por lo cual muchas terminaron abandonadas de nuevo.

Ante el escandaloso aumento de abandonos, la plataforma adopción de animales Miwuki Pet Shelter ha tomado la iniciativa. Esta, con el fin de acabar con esta mala práctica, ofrece facilidades para la adopción de perros, gatos, conejos y otras mascotas. Esto es posible gracias a la alianza que posee Miwuki Pet Shelter con más de 1.000 casas protectoras en el país, mediante las cuales cualquier familia puede tramitar la adopción de su mascota ideal.

¿Por qué adoptar mascotas en Miwuki Pet Shelter? Desde el comienzo de la pandemia, las protectoras de animales en España se han visto desbordadas por el exceso de mascotas recogidas en las calles. Esto es consecuencia de la falta de responsabilidad y de recursos de los dueños, quienes les abandonaron.

Por esta razón, muchas personas han tomado conciencia acerca de la importancia de adoptar una mascota, en vez de comprarla, ya que esto significa dar una segunda oportunidad a un fiel compañero que les acompañará durante muchos años. De hecho, las personas con mascotas afirman que tener un perro o gato en casa supone una gran alegría, incluso en los tiempos más difíciles.

Teniendo este problema en cuenta, la plataforma Miwuki Pet Shelter se ha dedicado a trabajar de la mano de más de 1.000 casas protectoras y refugios de animales en el país. De esta forma, ha ayudado a estas mascotas a encontrar una familia responsable que ofrezca un hogar seguro y que le proporcione los cuidados que necesita.

Aquellas personas interesadas en adoptar a un animal deben tener en cuenta que ahora es muy fácil hacerlo de forma online porqueMiwuki Pet Shelter ofrece un software especializado. Gracias a este, es posible encontrar mascotas en adopción filtrando la información por ciudad o protectora.

Además, en la ficha de cada animal, se pueden conocer los datos como, por ejemplo, la especie, el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo y el nivel de actividad de la mascota. Asimismo, permite saber si la mascota está esterilizada, vacunada, desparasitada o sana e incluso cuenta con una sección que describe su personalidad y cualidades.

Por otro lado, cabe destacar que Miwuki Pet Shelter también cuenta con una aplicación móvil disponible para dispositivos Android.

En conclusión, la plataforma de adopción de animales supone un apoyo incondicional para todas las mascotas refugiadas y es un lugar perfecto para adoptar mascotas como perros, cachorros, gatos, gatitos, hurones, conejos, cobayas, ratas, ratones, chinchillas, jerbos, cerdos reptiles e incluso aves. Con la ayuda de Miwuki Pet Shelter es muy fácil tramitar la adopción de una mascota desde cualquier lugar del país.

